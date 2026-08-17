रिया चक्रवर्ती का नया घर अंदर से दिखता है ऐसा, किचन-लिविंग रूम देख उड़े फराह खान के होश

रिया चक्रवर्ती के पिता

ये रिया चक्रवती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं। ये पहले आर्मी में मेडिकल डिपार्टमेंट में थे। रिटायर होने के बाद परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने बताया कि 2020 में हुए सुशांत सिंह राजपूत डेथ के बाद उनके पिता को किसी ने नौकरी नहीं दी। भाई को भी काम नहीं मिला।