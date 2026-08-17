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रिया चक्रवर्ती का नया घर अंदर से दिखता है ऐसा, किचन-लिविंग रूम देख उड़े फराह खान के होश

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती अब मुंबई के पोश इलाके में स्थित नए घर में शिफ्ट हुई हैं। एक्ट्रेस का ये घर किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं है। बड़ा लिविंग रूम और खूबसूरत किचन। देखिए अंदर से कैसा दिखता है रिया का घर। 

Usha ShrivasAug 17, 2026 05:00 pm IST
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रिया चक्रवर्ती का मुंबई वाला नया घर

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का मुंबई वाला नया घर होटल जैसा दिखता है। एक्ट्रेस ने फराह खान के यूट्यूब चैनल के लिए अपने घर का टूर दिया है। देखिए अंदर से ऐसा \दिखता है रिया चक्रवर्ती का घर।

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&nbsp;लिविंग एरिया

ये रिया चक्रवर्ती के घर का लिविंग रूम है। एक्ट्रेस करीब 20 दिन पहले ही इस आलीशान घर में अपने पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हुई हैं। घर में अभी सामान पूरी तरह से सेट भी नहीं है।

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सीटिंग एरिया

रिया ने घर के इस हिस्से को बैठकी बनाया हुआ है। घर की बालकनी के ठीक सामने सोफा सेट अरेंज किया हुआ है। फ्रेंड्स और फैमिली अक्सर इसी जगह बैठकर क्वालिटी टाइम बिताते हैं।

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बालकनी

ये घर की बालकनी का एंट्रेंस है। यहां हर वक्त इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। सूरज की रौशनी से पूरा घर रौशन रहता है। वाइट पर्दों से इसे सजाया गया है।

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डाइनिंग एरिया

ये रिया के नए घर का डायनिंग टेबल है। यहां अक्सर उनकी मम्मी और पापा, भाई साथ में अपना मील टाइम एन्जॉय करते हैं

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किचन

ये रिया चक्रवर्ती के नए घर का आलीशान किचन है। इस किचन को उनकी मां संध्या अपनी दो हेल्पर के साथ संभालती हैं।

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वॉकिंग क्लोजेट

ये रिया का वॉकिंग क्लोजेट है। यहां उनके शूट और ब्रांड के कपड़े हैं। रिया ने अपने ब्रांड के कुछ कपड़े फराह खान के बच्चों के लिए गिफ्ट भी किए

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रिया चक्रवर्ती के पिता

ये रिया चक्रवती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं। ये पहले आर्मी में मेडिकल डिपार्टमेंट में थे। रिटायर होने के बाद परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने बताया कि 2020 में हुए सुशांत सिंह राजपूत डेथ के बाद उनके पिता को किसी ने नौकरी नहीं दी। भाई को भी काम नहीं मिला।

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भाई की पढ़ाई हुई खराब

यहां रिया ने बताया कि 2020 केस के बाद उन्हें सोसाइटी ने नकार दिया था। भाई की पढ़ाई छूट गई थी। जब वो जेल से वापस आए तो उनके पास कोई काम नहीं था। ऐसे में उन्होंने खुद का कपड़ों का ब्रांड शुरू किया।

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मील टाइम

फराह के साथ खाने का टाइम। यहां प्राइम वीडियो के शो द ट्रेटर्स सीजन 2 के दूसरे कंटेस्टेंट भी आए थे।

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