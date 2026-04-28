बिन ब्याही मां बन गई थीं लिजेल; रेमो फर्नांडिस पर नहीं था भरोसा, बताया तीन बार क्यों की शादी

रेमो के साथ रहने लगी थीं 20 साल की लिजेल

रेमो की पत्नी लिजेल ने कर्ली टेल्स से अपने रिलेशनशिप पर बात की। उन्होंने बताया कि पिता इस रिश्ते के पूरी तरह से खिलाफ थे। 1990 के समय जब वे दोनों शादी के पहले साथ रहने लगे तो इस चीज को बहुत गलत माना जाता था। रेमो के पेरेंट्स को यह बात नहीं पता थी। लिजेल उस वक्त 20 साल की थीं। उन्होंने प्लाइट स्टेवॉर्ड्रेस की नौकरी के लिए अप्लाई किया लेकिन रेमो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन नहीं चाहते थे। लिजेल ने रेमो के लिए तुरंत वो नौकरी छोड़ दी थी।