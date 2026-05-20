दूरदर्शन का चित्रहार याद है; तू चीज बड़ी है मस्त से ईलू-ईलू तक, आप भी करते थे इन 7 गानों का इंतजार?

आप भी देखते थे चित्रहार

टेक्नॉलजी कितनी भी अडवांस हो गई हो लेकिन 90s किड्स के लिए दूरदर्शन वाले दिन अनमोल हैं। उस वक्त यूट्यूब नहीं था, इंटरनेट सब तक नहीं पहुंचा था। फिल्में देखने के लिए थिएटर और टीवी। गाने सुनने के लिए रेडियो। देखने के लिए दूरदर्शन पर चित्रहार और रंगोली का इंतजार किया जाता था। चित्रहार बुधवार और शुक्रवार को रात 8 बजे आता था और करीब आधे घंटे चलता था। इसकी तगड़ी व्यूअरशिप थी और लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। इस शो में फिल्मों के नए-पुराने गाने आते थे। चलिए आपको उन दिनों में ले चलते हैं। चेक करें क्या आप इन गानों का इंतजार करते थे?