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दूरदर्शन का चित्रहार याद है; तू चीज बड़ी है मस्त से ईलू-ईलू तक, आप भी करते थे इन 7 गानों का इंतजार?

90 के दशक के डांस देखने और सीखने के लिए टीवी पर गाने आने का इंतजार करते थे। एक शो था जिसका नाम चित्रहार था। उसका क्रेज रामायण जितना तो नहीं लेकिन हां उस जमाने का बेहद पॉप्युलर शो था।

Kajal SharmaMay 20, 2026 04:57 pm IST
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आप भी देखते थे चित्रहार

टेक्नॉलजी कितनी भी अडवांस हो गई हो लेकिन 90s किड्स के लिए दूरदर्शन वाले दिन अनमोल हैं। उस वक्त यूट्यूब नहीं था, इंटरनेट सब तक नहीं पहुंचा था। फिल्में देखने के लिए थिएटर और टीवी। गाने सुनने के लिए रेडियो। देखने के लिए दूरदर्शन पर चित्रहार और रंगोली का इंतजार किया जाता था। चित्रहार बुधवार और शुक्रवार को रात 8 बजे आता था और करीब आधे घंटे चलता था। इसकी तगड़ी व्यूअरशिप थी और लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। इस शो में फिल्मों के नए-पुराने गाने आते थे। चलिए आपको उन दिनों में ले चलते हैं। चेक करें क्या आप इन गानों का इंतजार करते थे?

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घूंघट की आड़ से

यह गाना हम है राही प्यार के मूवी का था। आमिर खान उन दिनों लड़कियों के नैशनल क्रश हुआ करते थे। जूही चावला लड़कों की। दोनों की जोड़ी भी खूब पसंद की जाती थी।

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कोयल सी तेरी बोली

अनिल कपूर और माधुरी की जोड़ी भी उन दिनों परम हिट हुआ करती थी। बेटा फिल्म का ये गाना खूब मेलोडियस लगता था।

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तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त

90 के दशक का शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने इस गाने पर डांस ना किया हो। इसके स्टेप्स सीखने के लिए चित्रहार का इंतजार किया जाता था।

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ऐसी दीवानगी

दिव्या भारती की खूबसूरती पर सारा देश फिदा था। शाहरुख खान तब नए थे उनका उस लेवल का क्रेज नहीं था। पर इस गाने पर दोनों की केमिस्ट्री और डांस लोग खूब पसंद करते थे।

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ईलू-ईलू

विवेक मुशरान और मनीषा कोईराला इस गाने में टीनेजर थे। सौदागर के गाने और इस फ्रेश जोड़ी को देखने का क्रेज था। ईलू शब्द भी तब खूब पॉप्युलर हुआ था।

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मोरनी बागा मां

90 के दशक का जिक्र आए और श्रीदेवी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। डांस लवर्स श्रीदेवी और माधुरी के गानों का इंतजार करते थे। इसमें लमहे फिल्म का ये गाना भी था।

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बहुत जताते हो चाह हमसे

गोविंदा और मीनाक्षी शेषाद्री का डांस और जुगलबंदी इस गाने में कमाल है। अगर भूल गए हैं तो एक बार यूट्यूब पर फिर से जाकर देख लीजिए मजा आ जाएगा।

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