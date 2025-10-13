इस फिल्म की शूटिंग करते वक्त रेखा का हो गया था इंट्रेस्ट खत्म, जब रिलीज हुई तो मचा दी थी तबाही

रेखा ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है। वैसे तो एक्टर्स अपनी फिल्मों को काफी पसंद करते हैं, लेकिन एक ऐसी फिल्म है जिसे करते-करते बीच में उनका फिल्म से इंट्रेस्ट खत्म हो गया था।
1991 में रेखा ने एक फिल्म की थी जिसका नाम था उमराव जान। रेखा ने वहीं दावा किया था कि उनका फिल्म के बीच में इंट्रेस्ट खत्म हो गया था। वह डायरेक्टर के काम से खुश नहीं थीं।
फिल्म के सेकेंड हाफ तक वह सिर्फ पत्थर की तरह थीं क्योंकि वह किरदार से कनेक्ट नहीं कर पा रही थीं।
वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा को बोला गया था कि उन्हें इस फिल्म के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो प्रोड्यूसर्स सरप्राइज हो गए थे क्योंकि फिल्म ने अच्छी कमाई की थी।
कहा तो ऐसा भी जाता है कि रेखा ने अपने खुद के कॉस्ट्यूम और ज्वैलरी पहनी थी क्योंकि फिल्म का बजट बड़ा नहीं था।
बता दें कि इसी टाइटल पर साल 2006 में फिल्म आई थी जिसमें ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन लीड रोल में थे। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप हुई थी।
रेखा की फिल्मों की बात करें तो लास्ट वह बतौर लीड एक्ट्रेस सुपर नानी में नजर आई थीं।
इसके बाद 2018 में रिलीज हुई फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से में रेखा एक गाने में नजर आई थीं।