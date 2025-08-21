इन 3 फिल्मों में रेखा ने पार की बोल्डनेस की हदें, एक में इंटीमेट सीन के दौरान हुईं बेकाबू, दूसरी हुई बैन

बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। रेखा इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों की लिस्ट में गिनी जाती हैं, जो हर तरह के रोल को पर्दे पर निभाने से कभी पीछे नहीं हटीं। फिर चाहे वो बोल्ड या इंटीमेट सीन्स ही क्यों न हो? आज हम आपको रेखा की ऐसी ही तीन फिल्मों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसने उन्हें 90 के दशक की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस बनाया दिया।
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रेखा की फिल्म उत्सव का। साल 1984 में आई ये एक इरोटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें रेखा के अलावा कई बड़े स्टार्स लीड रोल में थे।
डायरेक्ट गिरीश कर्नाड की इस फिल्म में रेखा, शंकर नाग, शशि कपूर, अमजद खान, अनुराधा पटेल, शेखर सुमन, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, कुलभूषण खरबंदा, अन्नू कपूर, संजना कपूर और कुणाल कपूर जैसे कलाकार शामिल थे। इसकी कहानी मृच्छकटिकम् नामक प्ले पर बेस्ड है। फिल्म में रेखा ने कई बोल्ड सीन्स दिए हैं।
रेखा की बोल्ड फिल्मों की लिस्ट में दूसरा नाम आस्था का आता है। साल 1997 में आई इस फिल्म में रेखा ने एक गृहणी का रोल निभाया था। इस फिल्म में रेखा के साथ एक्टर ओर पुरी और नवीन निश्चल लीड रोल में थे। रेखा ने दोनों ही एक्टर्स संग काफी बोल्ड सीन्स दिए थे।
इंटीमेट सीन के दौरान रेखा ने बोल्डनेस की सारी हदें तोड़ दी थी। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के एक इंटीमेट सीन में रेखा पूरी तरह बेकाबू हो गई थीं। रेखा इस तरह अपना आपा खो बैठीं कि कुर्सी ही टूट गई थी।
रेखा की कामसूत्र:अ टेल ऑफ लव फिल्म साल 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को मीरा नायर ने डायरेक्ट किया था। ये एक ऐतिहासिक इरॉटिक रोमांस फिल्म है, जिसमें रेखा के अलावा नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रेमन टीकाराम, और इंदिरा वर्मा जैसे स्टार्स अहम किरदार में हैं। कामसूत्र फिल्म अंग्रेजी भाषा में बनी थी।
बता दें कि इस रेखा की कामसूत्र की कामसूत्र स्तर पर काफी तारीफ हुई, इसने कई बड़े अवॉर्ड भी अपने नाम किए। यही नहीं, इसे कांस फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था। लेकिन आज तक ये फिल्म थिएटर रिलीज को तरस रही है। बोल्ड सीन्स की वजह से इसे बैन कर दिया गया और इंडिया में ये कभी बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं हुई।