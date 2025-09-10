इस फिल्म में रेखा ने किया 12 साल छोटे एक्टर संग रोमांस, अफेयर की थीं खबरें, फिल्म का था ऐसा हाल

रेखा ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। उनकी कई मूवीज तो आज भी दर्शकों के दिल में छाई हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी फिल्म भी है जिसमें उन्होंने 12 साल छोटे एक्टर संग खूब बोल्ड और रोमांटिक सीन दिए थे।
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है खिलाड़ियां का खिलाड़ी। इस फिल्म में रेखा और अक्षय के काफी बोल्ड सीन थे जो खूब चर्चा में भी रहे थे।
इतना ही नहीं रेखा और अक्षय के उस समय रिलेशन की खबरें भी आने लगी थीं, लेकिन दोनों ने इन्हें सिर्फ अफवाह बताया था।
वैसे ऐसा भी कहा जाता है कि रेखा से पहले फिल्म के रोल के लिए डिंपल कपाड़िया को अप्रोच किया गया था। लेकिन डिंपल ने इसे करने से मना कर दिया था।
अच्छा हुआ कि डिंपल ने इसे करने से मना कर दिया था क्योंकि कुछ समय बाद अक्षय ने ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली थी और डिंपल उनकी सास बन गई थीं।
बता दें कि रेखा को इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था।
यह अक्षय कुमार और रेखा की पहली और आखिरी फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया।
फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो खिलाड़ियों का खिलाड़ी ने वर्ल्डवाइड 25.15 करोड़ की कमाई की थी।