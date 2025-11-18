रेखा ने रिजेक्ट की अमिताभ बच्चन की यह फिल्म, इस एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंसी में की और हाथ लगी बड़ी सक्सेस

बॉलीवुड एक्टर्स

कई एक्टर्स अपने करियर में कुछ फिल्मों को रिजेक्ट कर देते हैं, कभी दूसरे वर्क कमिटमेंट्स की वजह से या फिर किसी और वजह से। अब रेखा ने अमिताभ बच्चन की एक फिल्म को करने से मना कर दिया था। इसके बाद दूसरी एक्ट्रेस ने इसे किया वो भी तब जब वह प्रेग्नेंट थीं।