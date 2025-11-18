Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनरेखा ने रिजेक्ट की अमिताभ बच्चन की यह फिल्म, इस एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंसी में की और हाथ लगी बड़ी सक्सेस

रेखा ने रिजेक्ट की अमिताभ बच्चन की यह फिल्म, इस एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंसी में की और हाथ लगी बड़ी सक्सेस

आज हम आपको एक एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने रेखा के फिल्म रिजेक्ट करने के बाद की वो भी प्रेग्नेंसी में। इतना ही नहीं बिग बी ने उन्हें फिल्म में काम करने के लिए मनाया था।

Sushmeeta SemwalTue, 18 Nov 2025 02:19 PM
बॉलीवुड एक्टर्स

कई एक्टर्स अपने करियर में कुछ फिल्मों को रिजेक्ट कर देते हैं, कभी दूसरे वर्क कमिटमेंट्स की वजह से या फिर किसी और वजह से। अब रेखा ने अमिताभ बच्चन की एक फिल्म को करने से मना कर दिया था। इसके बाद दूसरी एक्ट्रेस ने इसे किया वो भी तब जब वह प्रेग्नेंट थीं।

सत्ते पे सत्ता

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वह है सत्ते पे सत्ता। दरअसल, इस फिल्म को पहले रेखा को ऑफर दिया था, लेकिन किसी वजह से रेखा ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया।

बिग बी ने हेमा को मनाया

इसके बाद हेमा ने यह फिल्म साइन की। रेखा उस वक्त प्रेग्नेंट थीं और वह इसे करने से झिझक रही थीं। लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो अमिताभ बच्चन की रिक्वेस्ट के बाद वह इसे करने के लिए तैयार हो गईं। फिल्म में हेमा और बिग बी की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था।

ऐसे छिपाया था बेबी बंप

इतना ही नहीं इस फिल्म के गाने परियां का मेरा के दौरान उनकी स्टाइलिंग ऐसे की गई थी जिससे उनका बेबी बंप छिप गया।

सत्ते पे सत्ता की कमाई

सत्ते पे सत्ता 2.18 करोड़ के बजट में बनी थी और फिल्म ने 4 रुपये कमाए थे। फिल्म सेमी हिट थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में 20वें नंबर पर थीं।

बिग बी और हेमा की फिल्में

बता दें कि अमिताभ और हेमा मालिनी साथ में और भी कई फिल्में कर चुके हैं जिसमें दोस्त, शोले, गंगा, बागबान, नसीब, दो और दो पांच, कसौटी, देश प्रेमी, वीर जारा, गहरी चाल, नास्तिक, बाबुल, बुड्ढा होगा तेरा बाप जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं।

हेमा मालिनी की फिल्में

हेमा मालिनी लास्ट फिल्म शिमला मिर्ची में नजर आई थीं जो साल 2020 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने कोई फिल्म साइन नहीं की है।

बिग बी की फिल्में

वहीं बिग बी लास्ट पिछले साल फिल्म वैट्टयन में नजर आए थे जो तमिल फिल्म थी। अब वह कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में नजर आने वाले हैं।

