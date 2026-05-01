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रणवीर सिंह vs अल्लू अर्जुन, बॉक्स ऑफिस के असली सुल्तान कौन? पिछली 5 फिल्मों का पूरा हिसाब

भारतीय सिनेमा के दो बड़े सुपरस्टार्स रणवीर सिंह और अल्लू अर्जुन की फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर जंग जारी है। जानें 'धुरंधर 2' (1,782.15 करोड़) और 'पुष्पा 2' (1,742 करोड़) के बीच असली विजेता कौन है। देखें उनकी पिछली 5 फिल्मों की कमाई का पूरा डेटा।

Vartika TolaniMay 01, 2026 08:54 am IST
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'धुरंधर 2' की ऐतिहासिक सफलता

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2: द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म ने दुनिया भर में कुल 1,782.15 करोड़ की धमाकेदार कमाई की है। यह रणवीर के करियर की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई है।

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'पुष्पा 2' का जलवा

साउथ के 'आइकन स्टार' अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2: द रूल ने भी रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। इस फिल्म ने 1,742.10 करोड़ का कलेक्शन कर यह साबित कर दिया कि अल्लू अर्जुन का क्रेज पूरे भारत में सिर चढ़कर बोल रहा है।

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1000 करोड़ क्लब का मुकाबला

दोनों ही एक्टर्स अब 1000 करोड़ क्लब के पक्के खिलाड़ी बन चुके हैं। जहां रणवीर की 'धुरंधर' सीरीज ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया, वहीं अल्लू अर्जुन ने 'पुष्पा' के जरिए ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है।

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पहली फिल्मों की तुलना

अगर हम इनके पुराने रिकॉर्ड्स देखें, तो रणवीर की पहली धुरंधर ने 1,307.35 करोड़ कमाए थे। वहीं पुष्पा: द राइज ने 350.10 करोड़ का कलेक्शन किया था। साफ है कि दोनों सितारों की ब्रांड वैल्यू समय के साथ बहुत तेजी से बढ़ी है।

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सिंघम और अला वैकुंठपुरमलो की कमाई

रणवीर सिंह की मल्टी-स्टारर फिल्म सिंघम अगेन ने 389 करोड़ की अच्छी कमाई की थी। दूसरी तरफ, अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म अला वैकुंठपुरमलो ने 280 करोड़ का बिजनेस किया था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा आंकड़ा था।

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उतार-चढ़ाव का दौर

बॉक्स ऑफिस पर हमेशा जीत नहीं मिलती। रणवीर की फिल्म सर्कस (61 करोड़) और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (356 करोड़) ने औसत प्रदर्शन किया था। इसी तरह अल्लू अर्जुन की डीजे (150 करोड़) और ना पेरू सूर्या (100 करोड़) ने भी ठीक-ठाक कमाई की थी।

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कौन है आगे?

आज के समय (2026) में, रणवीर सिंह अपनी 'धुरंधर' सीरीज की वजह से कुल कमाई के मामले में थोड़े आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' का जादू दुनिया भर के दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है। यह मुकाबला आने वाले समय में और भी दिलचस्प होने वाला है।

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