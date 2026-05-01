रणवीर सिंह vs अल्लू अर्जुन, बॉक्स ऑफिस के असली सुल्तान कौन? पिछली 5 फिल्मों का पूरा हिसाब

कौन है आगे?

आज के समय (2026) में, रणवीर सिंह अपनी 'धुरंधर' सीरीज की वजह से कुल कमाई के मामले में थोड़े आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' का जादू दुनिया भर के दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है। यह मुकाबला आने वाले समय में और भी दिलचस्प होने वाला है।