रणवीर सिंह के टॉप 7 चार्टबस्टर गाने सुने? रोमांस से लेकर रोमांच तक सब मिलेगा

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को इंडस्ट्री की हिट मशीन कहा जाता है। उनका किसी फिल्म में होना उसके ब्लॉकबस्टर हिट होने की गारंटी माना जाता है। लेकिन उनकी फिल्मों के गाने भी कुछ कम नहीं हैं। रणवीर सिंह की फिल्मों के गाने भी अक्सर चार्टबस्टर हिट हो जाते हैं। लेकिन उनके लाइफटाइम टॉप 7 चार्टबस्टर गाने कौन से हैं, जिन्हें लोग आज भी लूप पर सुनना पसंद करते हैं? चलिए जानते हैं।
फिल्म 'बेफिक्रे' का यह गाना अरिजीत सिंह की आवाज में एक बहुत बड़ा हिट रहा था। रणवीर सिंह और वाणी कपूर की जोड़ी ने इस गाने के जरिए लोगों का दिल छू लिया था।
यह गाना एक परफेक्ट फैमिली सॉन्ग है जिसे जो आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में जगह बनाए हुए है। रणवीर सिंह की मस्ती और एनर्जी ने इस गाने को हर शादी और फंक्शन की जान बना दिया है।
रणवीर सिंह की यह फिल्म उनकी शुरुआती हिट्स में गिनी जाती है। बेनी दयाल की आवाज और रणवीर के स्वैग ने इसे उस साल का चार्टबस्टर हिट बना दिया था।
रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के इस गाने को जमकर स्ट्रीम किया गया था। रणवीर-आलिया की केमिस्ट्री और गाने के हुक स्टेप्स आज भी लोगों के फेवरिट हैं।
फिल्म 'लुटेरा' के इस गाने में सादगी और बिना तड़क-भड़क वाले म्यूजिक के ढेर सारा प्यार भी शामिल है। फिल्म की खूबसूरती और इसमें रणवीर सिंह के शांत किरदार को यह गाना बखूबी दिखाता है। यह एक सदाबहार रोमांटिक ट्रैक है जो आज भी दिल को सुकून देता है।
रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर की जोड़ी जब प्रियंका चोपड़ा के साथ आई तो माहौल बन गया। विशाल ददलानी और केके की आवाज में यह गाना आज भी लोगों का फेवरिट है।
फिल्म '83' का यह गाना आपको देशभक्ति से भर देता है। अरिजीत सिंह की आवाज और रणवीर के चेहरे के हाव-भाव सीधे दिल पर असर करते हैं। आज भी क्रिकेट मैचों और देशभक्ति वाले मौकों पर खूब प्ले किया जाता है। (Note: गानों और उनकी रैंकिंग का डाटा जियो सावन से लिया गया है)