रणवीर सिंह के टॉप 7 चार्टबस्टर गाने सुने? रोमांस से लेकर रोमांच तक सब मिलेगा

रणवीर सिंह के टॉप 7 गानों की लिस्ट

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को इंडस्ट्री की हिट मशीन कहा जाता है। उनका किसी फिल्म में होना उसके ब्लॉकबस्टर हिट होने की गारंटी माना जाता है। लेकिन उनकी फिल्मों के गाने भी कुछ कम नहीं हैं। रणवीर सिंह की फिल्मों के गाने भी अक्सर चार्टबस्टर हिट हो जाते हैं। लेकिन उनके लाइफटाइम टॉप 7 चार्टबस्टर गाने कौन से हैं, जिन्हें लोग आज भी लूप पर सुनना पसंद करते हैं? चलिए जानते हैं।