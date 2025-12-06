Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनइन 5 फिल्मों को ठुकरा चुके हैं रणवीर सिंह, नंबर 5 लगी इस एक्टर के हाथ, बॉक्स ऑफिस पर कमाए 900 करोड़

इन 5 फिल्मों को ठुकरा चुके हैं रणवीर सिंह, नंबर 5 लगी इस एक्टर के हाथ, बॉक्स ऑफिस पर कमाए 900 करोड़

आज हम आपको रणवीर सिंह की ऐसी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे उन्होंने एक झटके में ठुकरा दिया था। इन फिल्मों ने किसी और एक्टर की किस्मत चमकाई।

Priti KushwahaDec 06, 2025 10:33 am IST
1/7

इन 5 फिल्मों को ठुकरा चुके हैं रणवीर सिंह

बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर सुर्खियों में बने रहे हैं। ये फिल्म कल यानी 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। रणबीर ने अपने करियर में एक दो नहीं बल्कि कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। लेकिन आज हम आपको उनकी ऐसी 6 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे उन्होंने एक झटके में ठुकरा दिया था। इन फिल्मों ने किसी और एक्टर की किस्मत चमकाई। आइए इस लिस्ट पर डालें एक नजर...

2/7

लव एंड वॉर

रिपोर्ट की मानें तो रणवीर सिंह, संजय लीला भंसाली ने फिल्म 'लव एंड वॉर' के पहली पसंद थे। ये मूवी उन्हें ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था।

3/7

सैम बहादुर

विकी कौशल स्टारर फिल्म 'सैम बहादुर' भी पहले रणवीर सिंह को ऑफर हुई थी, लेकिन बाद उन्होंने यह मूवी नहीं की। ये फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई थी।

4/7

बैजू बावरा

फिल्म 'बैजू बावरा' के लिए भी रणवीर सिंह का नाम सामने आया था। रिपोर्ट की मानें तो संजय लीला भंसाली ने इस मूवी से रणवीर सिंह को बाहर कर दिया है।

5/7

कबीर सिंह

शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह' ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। इस मूवी के लिए शाहिद नहीं रणवीर पहली पसंद थे। मेकर्स ने रणवीर को ये फिल्म ऑफर की थी लेकिन उनके मना करने के बाद शाहिद के हाथ लगी।

6/7

एनिमल

'एनिमल' फिल्म में रणबीर कपूर ने लीड रोल प्ले किया था। इस मूवी के निर्माताओं की पहली पसंद रणवीर सिंह थे, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था।

7/7

शक्तिमान मूवी का फैन मेड पोस्टर

'शक्तिमान' के लिए बार-बार रणवीर सिंह का नाम सामने आया था लेकिन उन्होंने यह मूवी करने से साफ मना कर दिया है।

