'धुरंधर' में नजर आए टीवी के ये सितारे, लिस्ट में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के इस एक्टर का भी नाम

गौरव गेरा

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में गौरव गेरा नजर आए हैं। गौरव गेरा ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो लाइफ नहीं है लड्डू से की थी। गौरव कई टीवी सीरियल्स का हिस्सा रह चुके हैं। फिल्म में गौरव एक इंडियन स्पाई के किरदार में नजर आए हैं जो पाकिस्तान में आलम नाम से रह रहे होते हैं।