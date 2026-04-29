Dhurandhar 2 vs Dangal: ‘दंगल’ के रिकॉर्ड से कितनी दूर है ‘धुरंधर 2’? पढ़ें डिटेल्ड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

धुरंधर 2 vs दंगल

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में कुछ ऐसी फिल्में आई हैं जिन्होंने न केवल दिल जीते हैं, बल्कि कमाई के सारे रिकॉर्ड भी ध्वस्त किए हैं। हम बात कर रहे हैं आमिर खान की कल्ट क्लासिक 'दंगल' और रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर: द रिवेंज' की। आज हम इन दोनों की तुलना करने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर दंगल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नंबर 1 हिंदी फिल्म है और 'धुरंधर 2' तीसरी।