Dhurandhar 2 vs Dangal: ‘दंगल’ के रिकॉर्ड से कितनी दूर है ‘धुरंधर 2’? पढ़ें डिटेल्ड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में कुछ ऐसी फिल्में आई हैं जिन्होंने न केवल दिल जीते हैं, बल्कि कमाई के सारे रिकॉर्ड भी ध्वस्त किए हैं। हम बात कर रहे हैं आमिर खान की कल्ट क्लासिक 'दंगल' और रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर: द रिवेंज' की। आज हम इन दोनों की तुलना करने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर दंगल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नंबर 1 हिंदी फिल्म है और 'धुरंधर 2' तीसरी।
दंगल ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से ग्रॉस 2070.3 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं धुंरधर 2 ने 28 अप्रैल 2026 तक 1780.76 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। बता दें, 'धुरंधर 2' ने बहुत तेजी से इस आंकड़े को छुआ है, लेकिन 'दंगल' ने चीन में शानदार प्रदर्शन किया था जिसकी वजह से उसे बढ़त मिली हुई है।
भारतीय बॉक्स ऑफिस की बात करें तो यहां आंकड़े चौंकाने वाले हैं। धुरंधर 2 ने भारतीय दर्शकों के बीच जबरदस्त पकड़ बनाई हुई है। धुरंधर 2 ने नेट 1132.94 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं दंगल ने नेट 387.38 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। मतलब 'धुरंधर 2' ने भारत में 'दंगल' के मुकाबले कहीं अधिक नेट कलेक्शन किया है।
विदेशी बाजारों में आमिर खान की 'दंगल' का एकतरफा राज रहा है। दंगल ने विदेश के बॉक्स ऑफिस से 1535.3 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं धुरंधर 2 ने 424.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। 'दंगल' की इस विशाल सफलता के पीछे चीन का सबसे बड़ा हाथ रहा है, जहां से फिल्म ने 1305.29 करोड़ बटोरे थे।
फिल्म के ग्रॉस कलेक्शन को देखें तो 'धुरंधर 2' भारत में एक बड़ी सुनामी साबित हुई है। धुरंधर 2 ने भारत में ग्रॉस 1356.01 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं दंगल ने ग्रॉस 535 करोड़ रुपये कमाए थे। जहां 'दंगल' ने कंटेंट के दम पर लंबी रेस जीती थी, वहीं 'धुरंधर 2' ने अपने बड़े स्केल और क्रेज की बदौलत घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किया है।
यदि वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पैमाना मानें तो 'दंगल' आज भी विजेता है। लेकिन, यदि भारतीय बाजार की बात करें, तो 'धुरंधर 2' ने सफलता के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। दोनों ही फिल्मों ने साबित कर दिया कि भारतीय कहानियों में वैश्विक मंच पर तहलका मचाने का दम है।
वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में 'दंगल' नंबर 1 पर है और 'धुरंधर 2' नंबर 3 पर। वहीं 'बाहुबली 2' नंबर 2 पर है। इसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 1,788.06 करोड़ रुपये कमाए थे।