अमिताभ बच्चन की इस फिल्म के लिए रानी ने छोड़ी थी हॉलीवुड मूवी, रिलीज हुई तो जानें क्या हुआ था हाल

रानी मुखर्जी ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। उनकी कई फिल्में सक्सेसफुल भी रही हैं। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं उनकी एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे। इतना ही नहीं इस फिल्म के लिए रानी ने हॉलीवुड फिल्म को छोड़ दिया था।
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है कभी अलविदा ना कहना। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, अभिषेक बच्चन भी थे।
रानी इस फिल्म में काम करने के लिए इतनी एक्साइटिंग थीं कि उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए थे जिसमें एक हॉलीवुड फिल्म भी शामिल है।
जिस फिल्म को रानी ने छोड़ा था वो थी द नेमसेक जिसे मीरा नायर ने डायरेक्ट किया था। रानी को इस फिल्म का ऑफर मिला, लेकिन क्योंकि वह कभी अलविदा ना कहना कर रही थीं तो उन्होंने मना कर दिया। यह फिल्म सुपरहिट हुई थी।
वैसे रिपोर्ट्स यह भी हैं कि इस फिल्म के लिए काजोल को भी अप्रोच किया था। लेकिन वह दूसरे किसी प्रोजेक्ट में बिजी होने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को मना कर दिया।
इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि अजय देवगन को भी फिल्म के लिए अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने भी इसे करने से मना कर दिया था।
इस फिल्म से शाहरुख और रानी मुखर्जी का इंटीमेट सीन काफी चर्चा में रहा था।
कभी अलविदा ना कहना बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल थी। फिल्म ने 111.25 करोड़ की कमाई की थी।