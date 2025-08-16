अमिताभ बच्चन की इस फिल्म के लिए रानी ने छोड़ी थी हॉलीवुड मूवी, रिलीज हुई तो जानें क्या हुआ था हाल

रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन

रानी मुखर्जी ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। उनकी कई फिल्में सक्सेसफुल भी रही हैं। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं उनकी एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे। इतना ही नहीं इस फिल्म के लिए रानी ने हॉलीवुड फिल्म को छोड़ दिया था।