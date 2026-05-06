रणदीप हुड्डा ने दिखाया अपना गांव; तालाब, जानवर और मिट्टी की खुशबू के बीच ले रहे जिंदगी के मजे

रणदीप हुड्डा दिल से एकदम देसी हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट पोस्ट में अपने गांव की झलक दिखाी है। इसमें घर, भैंस, तालाब, सनसेट सब कुछ दिखाया है। साथ ही एक क्लिप शेयर करके अपनी खुशी भी दिखाई है।
रणदीप हुड्डा हरियाणा के रोहतक जिले के जसिया गांव में पैदा हुए थे। उन्हें जाट होने पर फख्र है और अक्सर अपनी हरियाणवी जड़ों से जुड़ी चीजें दिखाते और इस पर नाज करते हैं।
अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में रणदीप हुड्डा ने अपने पुश्तैनी घर की झलक दिखाई है। ये तस्वीरें एकदम देसी फील और सुकून दे रही हैं।
फोटोज में रणदीप का घर है, जानवर है, उपले, तालाब है, उगता-छिपता सूरज है। गांव के कुछ लोग भी हैं।
रणदीप पर्यावरण प्रेमी हैं। वह अपनी दादी की याद में गांव में पौधे भी लगवा चुके हैं। वह कभी हरियाणा दिवस तो कभी पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाते रहते हैं।
रणदीप हुड्डा का खूबसूरत घर मुंबई में भी है। वहां भी उन्होंने खूब पेड़-पौधे लगा रखे हैं। इसमें वुडन फर्नीचर, पर्सनल जिम और गांव की यादें हैं।
10 मार्च 2026 को रणदीप और उनकी पत्नि लिन लैशराम पेरेंट्स बने हैं। उनकी बेटी का जन्म उनके दादा जी के बर्थडे पर हुआ था।
रणदीप को जानवरों से भी प्यार है। खासकर घोड़ों से बहुत लगाव है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपको कई एनिमल्स के फोटोज दिखेंगे।