रणदीप हुड्डा ने दिखाया अपना गांव; तालाब, जानवर और मिट्टी की खुशबू के बीच ले रहे जिंदगी के मजे

रणदीप हुड्डा ने दिखाया अपना गांव

रणदीप हुड्डा दिल से एकदम देसी हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट पोस्ट में अपने गांव की झलक दिखाी है। इसमें घर, भैंस, तालाब, सनसेट सब कुछ दिखाया है। साथ ही एक क्लिप शेयर करके अपनी खुशी भी दिखाई है।