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रणदीप हुड्डा ने दिखाया अपना गांव; तालाब, जानवर और मिट्टी की खुशबू के बीच ले रहे जिंदगी के मजे

रणदीप हुड्डा ने अपने गांव की कुछ सुकूनभरी तस्वीरें पोस्ट की हैं। इनमें वह अपने गांव की हवा और मजे लेते दिख रहे हैं। इन फोटोज में एकदम भारत का देसीपन झलक रहा है।

Kajal SharmaMay 06, 2026 02:36 pm IST
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रणदीप हुड्डा ने दिखाया अपना गांव

रणदीप हुड्डा दिल से एकदम देसी हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट पोस्ट में अपने गांव की झलक दिखाी है। इसमें घर, भैंस, तालाब, सनसेट सब कुछ दिखाया है। साथ ही एक क्लिप शेयर करके अपनी खुशी भी दिखाई है।

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देसी छोरे हैं रणदीप हुड्डा

रणदीप हुड्डा हरियाणा के रोहतक जिले के जसिया गांव में पैदा हुए थे। उन्हें जाट होने पर फख्र है और अक्सर अपनी हरियाणवी जड़ों से जुड़ी चीजें दिखाते और इस पर नाज करते हैं।

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रणदीप के गांव की शाम

अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में रणदीप हुड्डा ने अपने पुश्तैनी घर की झलक दिखाई है। ये तस्वीरें एकदम देसी फील और सुकून दे रही हैं।

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दिखाया अपना घर

फोटोज में रणदीप का घर है, जानवर है, उपले, तालाब है, उगता-छिपता सूरज है। गांव के कुछ लोग भी हैं।

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पर्यावरण प्रेमी हैं रणदीप हुड्डा

रणदीप पर्यावरण प्रेमी हैं। वह अपनी दादी की याद में गांव में पौधे भी लगवा चुके हैं। वह कभी हरियाणा दिवस तो कभी पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाते रहते हैं।

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मुंबई में है सुंदर घर

रणदीप हुड्डा का खूबसूरत घर मुंबई में भी है। वहां भी उन्होंने खूब पेड़-पौधे लगा रखे हैं। इसमें वुडन फर्नीचर, पर्सनल जिम और गांव की यादें हैं।

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हाल ही में पापा बने हैं रणदीप

10 मार्च 2026 को रणदीप और उनकी पत्नि लिन लैशराम पेरेंट्स बने हैं। उनकी बेटी का जन्म उनके दादा जी के बर्थडे पर हुआ था।

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रणदीप को घोड़ों से प्यार

रणदीप को जानवरों से भी प्यार है। खासकर घोड़ों से बहुत लगाव है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपको कई एनिमल्स के फोटोज दिखेंगे।

Randeep Hooda
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