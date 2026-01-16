रणबीर कपूर की ये फिल्में लाएंगी बॉक्स ऑफिस पर तूफान, एक तो है भारत की सबसे महंगी मूवी

रामायण पार्ट 1

रणवीर की फिल्म रामायण पार्ट 1 का फैंस को बहुत इंतजार है, खासकर जबसे उनका नाम बतौर राम सामने आया है। यह फिल्म इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। यह रणबीर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है। इसका बजट 4000 करोड़ है।