Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनरणबीर कपूर की ये फिल्में लाएंगी बॉक्स ऑफिस पर तूफान, एक तो है भारत की सबसे महंगी मूवी

रणबीर कपूर की ये फिल्में लाएंगी बॉक्स ऑफिस पर तूफान, एक तो है भारत की सबसे महंगी मूवी

रणबीर कपूर की कई फिल्में हैं जो इस साल या अगले साल रिलीज होंगी। अब आपको बताते हैं उनकी सभी अपकमिंग फिल्मों के बारे में। इस लिस्ट में एक भारत की सबसे महंगी फिल्म भी है।

Sushmeeta SemwalJan 16, 2026 01:37 pm IST
1/8

रणबीर कपूर

रणबीर कपूर लास्ट एनिमल फिल्म में नजर आए थे जो साल 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड भी बनाए थे।

2/8

रणबीर की अपकमिंग फिल्में

हालांकि अब रणबीर की कई फिल्में हैं जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट की सभी फिल्में अलग-अलग जोनर की हैं। कोई एक्शन, कोई रोमांटिक तो कोई माइथोलॉजिकल फिल्म है।

3/8

रामायण पार्ट 1

रणवीर की फिल्म रामायण पार्ट 1 का फैंस को बहुत इंतजार है, खासकर जबसे उनका नाम बतौर राम सामने आया है। यह फिल्म इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। यह रणबीर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है। इसका बजट 4000 करोड़ है।

4/8

ब्रह्मास्त्र&nbsp;

उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र का दूसरा पार्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी साल दिसंबर में रिलीज होगा।

5/8

एनिमल पार्क

एनिमल का दूसरा पार्ट एनिमल पार्क में भी रणबीर कपूर नजर आएंगे। मूवी की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है।

6/8

धूम 4

इसके अलावा रणबीर कपूर फिल्म धूम 4 में भी नजर आएंगे। कुछ समय पहले कन्फर्म हुआ कि रणबीर इसके लीड हीरो हैं।

7/8

रामायण 2

रामायण की रिलीज के बाद इसका दूसरा पार्ट भी कन्फर्म है। रामायण का पार्ट 2 अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा।

8/8

लव एंड वॉर

इसके अलावा वह फिल्म लव एंड वॉर में भी नजर आएंगे जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट और विकी कौशल होंगे। हालांकि अभी फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है।

Ramayana Ranbir Kapoor animal park