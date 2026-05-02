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रणबीर कपूर के ये 7 गाने आज भी सबके फेवरिट, सीधे दिलों में उतर जाते हैं म्यूजिक और बोल

रणबीर कपूर ने अपनी एक्टिंग और गानों से हर किसी को अपना दीवाना बनाया है। उनके फिल्मी करियर में ऐसे कई गाने हैं जिन्हें आज भी लोग बार-बार सुनना पसंद करते हैं।

Puneet ParasharMay 02, 2026 02:12 pm IST
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रणबीर कपूर के टॉप 7 गानों की लिस्ट

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को इंडस्ट्री के उन एक्टर्स में गिना जाता है जिनकी एक्टिंग का सभी ने लोहा माना है। रणबीर कपूर की फिल्मों के साथ-साथ उनकी फिल्मों के गाने भी खासे लोकप्रिय हुए हैं। तो चलिए जानते हैं रणबीर कपूर की फिल्मों के 7 ऑल टाइम चार्टबस्टर गानों के बारे में।

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अगर तुम साथ हो - तमाशा

फिल्म 'तमाशा' का यह गाना रणबीर कपूर के सबसे पॉपुलर गानों की लिस्ट में टॉप पर है। म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई इसे अब तक 70 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है।

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सतरंगा - एनिमल

रणबीर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' का गाना 'सतरंगा' भी इस लिस्ट में शुमार है। करीब 49 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीम्स के साथ यह गाना फैंस आज भी लूप पर सुनते हैं।

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तेरा होने लगा हूं - अजब प्रेम की गजब कहानी

यह गाना आज भी पुराने और नए लव बर्ड्स के बीच उतना ही फेमस है जितना रिलीज के वक्त था। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसे 43 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है, जो इसे रणबीर का एक बड़ा हिट बनाता है। आतिफ असलम की सुरीली आवाज ने इस गाने को एक एवरग्रीन रोमांटिक ट्रैक बना दिया है।

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कबीरा - ये जवानी है दीवानी

'ये जवानी है दीवानी' का गाना 'कबीरा' दोस्ती और जुदाई के पलों के लिए आज भी लोगों की पहली पसंद है। इस गाने के बोल सुनने वालों के दिल में उतर जाते हैं।

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ऐ दिल है मुश्किल

सफर की बात हो या फिर मोहब्बत की फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' का यह टाइटल ट्रैक आज भी सबका फेवरिट है। अरिजीत सिंह की आवाज वाले इस गाने को अब तक 38 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है।

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तू जाने ना - अजब प्रेम की गजब कहानी

यह गाना रणबीर के करियर के सबसे बेहतरीन गानों में से एक है। इसे अब तक 36 करोड़ से ज्यादा बार स्पॉटिफाई पर स्ट्रीम किया जा चुका है।

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दिल का जो हाल है - बेशर्म

फिल्म 'बेशर्म' का यह गाना भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है। करीब 8 करोड़ से ज्यादा बार सुने गए इस गाने में रणबीर का अंदाज लोगों को खूब पसंद आया।

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