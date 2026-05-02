रणबीर कपूर के ये 7 गाने आज भी सबके फेवरिट, सीधे दिलों में उतर जाते हैं म्यूजिक और बोल

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को इंडस्ट्री के उन एक्टर्स में गिना जाता है जिनकी एक्टिंग का सभी ने लोहा माना है। रणबीर कपूर की फिल्मों के साथ-साथ उनकी फिल्मों के गाने भी खासे लोकप्रिय हुए हैं। तो चलिए जानते हैं रणबीर कपूर की फिल्मों के 7 ऑल टाइम चार्टबस्टर गानों के बारे में।
फिल्म 'तमाशा' का यह गाना रणबीर कपूर के सबसे पॉपुलर गानों की लिस्ट में टॉप पर है। म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई इसे अब तक 70 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है।
रणबीर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' का गाना 'सतरंगा' भी इस लिस्ट में शुमार है। करीब 49 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीम्स के साथ यह गाना फैंस आज भी लूप पर सुनते हैं।
यह गाना आज भी पुराने और नए लव बर्ड्स के बीच उतना ही फेमस है जितना रिलीज के वक्त था। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसे 43 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है, जो इसे रणबीर का एक बड़ा हिट बनाता है। आतिफ असलम की सुरीली आवाज ने इस गाने को एक एवरग्रीन रोमांटिक ट्रैक बना दिया है।
'ये जवानी है दीवानी' का गाना 'कबीरा' दोस्ती और जुदाई के पलों के लिए आज भी लोगों की पहली पसंद है। इस गाने के बोल सुनने वालों के दिल में उतर जाते हैं।
सफर की बात हो या फिर मोहब्बत की फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' का यह टाइटल ट्रैक आज भी सबका फेवरिट है। अरिजीत सिंह की आवाज वाले इस गाने को अब तक 38 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है।
यह गाना रणबीर के करियर के सबसे बेहतरीन गानों में से एक है। इसे अब तक 36 करोड़ से ज्यादा बार स्पॉटिफाई पर स्ट्रीम किया जा चुका है।
फिल्म 'बेशर्म' का यह गाना भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है। करीब 8 करोड़ से ज्यादा बार सुने गए इस गाने में रणबीर का अंदाज लोगों को खूब पसंद आया।