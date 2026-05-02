रणबीर कपूर के ये 7 गाने आज भी सबके फेवरिट, सीधे दिलों में उतर जाते हैं म्यूजिक और बोल

तेरा होने लगा हूं - अजब प्रेम की गजब कहानी

यह गाना आज भी पुराने और नए लव बर्ड्स के बीच उतना ही फेमस है जितना रिलीज के वक्त था। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसे 43 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है, जो इसे रणबीर का एक बड़ा हिट बनाता है। आतिफ असलम की सुरीली आवाज ने इस गाने को एक एवरग्रीन रोमांटिक ट्रैक बना दिया है।