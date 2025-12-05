रणबीर कपूर की ठुकराई इन फिल्मों ने बनाया रणवीर सिंह को सुपरस्टार, 'एनिमल' एक्टर को आज भी होता होगा पछतावा

रणवीर सिंह

लेकिन क्या आप जानते हैं रणबीर कपूर की कई सुपरहिट फिल्में ऐसी रही हैं, जिसके लिए वो पहली पसंद नहीं थे, बल्कि एक ही सुपरस्टार की रिजेक्ट की हुई फिल्मों ने रणवीर सिंह को किस्मत बदली। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि रणबीर कपूर हैं। आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में...