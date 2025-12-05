Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनरणबीर कपूर की ठुकराई इन फिल्मों ने बनाया रणवीर सिंह को सुपरस्टार, 'एनिमल' एक्टर को आज भी होता होगा पछतावा

रणबीर कपूर की ठुकराई इन फिल्मों ने बनाया रणवीर सिंह को सुपरस्टार, 'एनिमल' एक्टर को आज भी होता होगा पछतावा

क्या आप जानते हैं रणबीर कपूर की कई सुपरहिट फिल्में ऐसी रही हैं, जिसके लिए वो पहली पसंद नहीं थे, बल्कि एक ही सुपरस्टार की रिजेक्ट की हुई फिल्मों ने रणवीर सिंह को किस्मत बदली।

Priti KushwahaDec 05, 2025 12:05 pm IST
1/7

रणबीर कपूर की ठुकराई इन फिल्मों ने बनाया रणवीर सिंह को सुपरस्टार

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह उन स्टार्स में हैं, जो अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ अपनी स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। रणवीर इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी धुरंधर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। ये फिल्म आज यानी 5 दिसंबर को रिलीज हो गई है।

2/7

रणवीर सिंह

लेकिन क्या आप जानते हैं रणबीर कपूर की कई सुपरहिट फिल्में ऐसी रही हैं, जिसके लिए वो पहली पसंद नहीं थे, बल्कि एक ही सुपरस्टार की रिजेक्ट की हुई फिल्मों ने रणवीर सिंह को किस्मत बदली। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि रणबीर कपूर हैं। आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में...

3/7

​बैंड बाजा बारात

रणवीर सिंह की फिल्मों की लिस्ट में सबसे पहला नाम बैंड बाजा बारात का नाम आता है। ये फिल्म रणवीर से पहले रणबीर कपूर को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। यह फिल्म रणवीर सिंह की डेब्यू फिल्म बनी, जिसने उन्हें स्टारडम दिलाया।

4/7

​रामलीला

​ इसके बाद इस लिस्ट में नाम आता है साल 2013 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म 'रामलीला' का। इस मूवी में रणवीर सिंह के साथ दीपिका पादुकोण लीड रोल में थीं। ये मूवी पहले रणबीर कपूर को ऑफर हुई थी। हालांकि उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया।

5/7

दिल धड़कने दो

​ आप ये बात नहीं जानते होंगे कि रणबीर कपूर को पहले 'दिल धड़कने दो' फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। इस रोल के लिए बाद में रणवीर सिंह को कास्ट किया गया।

6/7

बेफिक्रे

आदित्य चोपड़ा की फिल्म बेफिक्रे 2016 में आई थी। ये फिल्म भी पहले रणबीर कपूर को ऑफर हुई थी। लेकिन उनके मना करने के बाद ये ऑफर रणवीर सिंह के हाथ लगा।

7/7

गली बॉय

'गली बॉय' फिल्म के लिए पहली पसंद रणबीर कपूर थे। उन्हें इस फिल्म की कहानी खास पसंद नहीं आई। इसके बाद ये मूवी रणवीर सिंह ने की।

