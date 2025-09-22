रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा का महल जैसा घर देखकर हो जाएंगे हैरान, रॉयल अंदाज में जीती हैं लाइफ

ये रिद्धिमा कपूर साहनी के दिल्ली वाले बंगले का एंट्रेंस हैं। दरवाजे के साइज से अंदाजा लग गया होगा कि अंदर से घर कितना बड़ा होगा। रिद्धिमा का ये घर किसी महल से कम नहीं है। फराह खान ने अपने नए व्लॉग मेंर रिद्धिमा का घर दिखाया है।
बंगले में एंट्री लेते ही सबसे पहले ये गार्डन एरिया आता है जहां कई तरह की फल और सब्जियां उगाई गई हैं। रिद्धिमा अपने गार्डन में अक्सर समय बिताती हैं।
दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए ये खूबसूरत सीढ़ियां और बड़ी सी लॉबी है। यहां गणपति की एक बड़ी सी मूर्ति रखी गई है। दीवार पर एक खूबसूरत पेंटिंग है।
ये रिद्धिमा के घर का पहला लिविंग एरिया है। यहां बड़ा सा सोफे सेट और और फैंसी आइटम देखा जा सकता है। रिद्धिमा का घर इतना बड़ा है कि उनके लिए घर का हर हिस्सा सजा पाना मुश्किल काम होता होगा।
रिद्धिमा ने फराह खान के घर के कुक दिलीप के साथ मिलकर अपनी इस खूबसूरत किचन में खाना बनाया। रिद्धिमा की ये किचन किसी हॉल जितनी बड़ी है।
ये रिद्धिमा के घर की आलीशान डाइनिंग टेबल है। खाने की टेबल और स्टाइल एकदम रॉयल है।