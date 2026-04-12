रणबीर की रामायण बनाने वाले नितेश तिवारी ने डायरेक्ट की हैं ये धांसू फिल्में, एक के नाम है 2200 करोड़ का रिकॉर्ड

दंगल

बतौर डायरेक्टर नितेश तिवारी ने देश की सबसे बड़ी फिल्म डायरेक्ट की। ये फिल्म थी आमिर खान की दंगल। फोगाट बहनों के जीवन पर बनी इस फिल्म को वर्ल्डवाइड ज्यादा पसंद किया गया। 2200 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन है। इस रिकॉर्ड को पिछले करीब 10 सालों में कोई दूसरी फिल्म नहीं तोड़ पाई। IMDB पर फिल्म को 8.3 की रेटिंग मिली हुई है।