Ramayana Records: बजट से लेकर OTT और म्यूजिक तक, अभी से 9 रिकॉर्ड तोड़ चुकी है 'रामायण'

रिलीज से पहले ही ये रिकॉर्ड तोड़ चुकी है रामायण

रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' दिवाली 2026 में रिलीज होने वाली है। फिल्म का पहला टीजर रिलीज किया जा चुका है और इसने अभी से सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। फिल्म का फाइनल ट्रेलर अभी आया भी नहीं है और अभी से यह फिल्म कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही यह फिल्म अपनी ग्रैंडनेस और भारी-भरकम बजट के कारण चर्चा में बनी हुई है। फिल्म के VFX से लेकर इसकी स्टार कास्ट और बाकी तमाम चीजें लगातार सुर्खियों में हैं। तो चलिए जानते हैं वो रिकॉर्ड तो यह फिल्म इसकी रिलीज से पहले ऑलरेडी तोड़ चुकी है।