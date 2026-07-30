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Ramayana: रणबीर की रामायण से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हंस जिमर कौन हैं? जीत चुके हैं दो ऑस्कर

Ranbir Kapoor Film: रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का ट्रेलर आज रिलीज किया गया। आज हम आपको इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में बता रहे हैं। बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म कही जा रही रामायण का म्यूजिक हंस जिमर ने तैयार किया है। आइए जानते हैं कौन हैं हंस जिमर।  

Harshita PandeyJul 30, 2026 05:04 am IST
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रामायण का ट्रेलर रिलीज

नितेश तिवारी की रामायण का ट्रेलर आज यानी यानी 30 जुलाई को 4 बजकर 15 मिनट पर रिलीज किया गया। इस ट्रेलर में जितना ध्यान इस फिल्म के किरदारों ने खींचा, उतना ही ध्यान फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर ने भी खींचा।

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हंस जिमर और एआर रहमान ने तैयार किया है म्यूजिक

इस फिल्म का म्यूजिक दो ऑस्कर विनिंग कंपोजर्स ने तैयार किया है। इन म्यूजिक कंपोजर्स का नाम है एआर रहमान और जर्मन म्यूजिक कंपोजर हंस जिमर।

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कौन हैं हंस जिमर

एआर रहमान के बारे में तो हम सब भली भांति जानते हैं। आज हम आपको हंस जिमर के बारे में बता रहे हैं। हंस जिमर जर्मन फिल्म स्कोर कंपोजर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं।

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इन फिल्मों के लिए तैयार किया म्यूजिक

रामायण से हंस जिमर ने अपना बॉलीवु़ड डेब्यू कर रहे हैं। हंस जिमर को 'द लायन किंग', 'इन्सेप्शन', 'ड्यून' और 'पाइरेट्स ऑफ कैरेबियन' जैसी कुछ हिट फिल्मों का साउंडट्रैक देने के लिए जाना जाता है।

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दुनियाभर में पसंद किया जाता है हंस जिमर का म्यूजिक

हंस जिमर हॉलीवुड के सबसे पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर्स में से एक हैं। उनके म्यूजिक को भारत समेत दुनियाभर में काफी पसंद किया जाता है।

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दो बार ऑस्कर जीत चुके हैं हंस

हंस जिमर को अबतक 12 फिल्मों के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट किया जा चुका है। इनमें से दो बार हंस को ऑस्कर अवॉर्ड मिला।

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इन दो फिल्मों के लिए मिला ऑस्कर

हंस को सबसे पहले ऑस्कर साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म द लॉयन किंग के लिए ऑस्कर मिला था। इसके बाद साल 2021 में हंस जिमर को साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म ड्यून पार्ट 1 के लिए जिमर को ऑस्कर मिला।

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राम के रूप में नजर आएंगे रणबीर कपूर

रामायण की बात करें तो ये इस फिल्म का पहला पार्ट इस साल रिलीज हो रहा है। फिल्म को इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। रणबीर कपूर की ये फिल्म एक मल्टी-स्टारर फिल्म होगी जिसमें हिंदी और साउथ इंडस्ट्री के कलाकार नजर आएंगे।

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