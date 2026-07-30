Ramayana: रणबीर की रामायण से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हंस जिमर कौन हैं? जीत चुके हैं दो ऑस्कर

राम के रूप में नजर आएंगे रणबीर कपूर

रामायण की बात करें तो ये इस फिल्म का पहला पार्ट इस साल रिलीज हो रहा है। फिल्म को इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। रणबीर कपूर की ये फिल्म एक मल्टी-स्टारर फिल्म होगी जिसमें हिंदी और साउथ इंडस्ट्री के कलाकार नजर आएंगे।