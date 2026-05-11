कुमार विश्वास के गांव का फार्म हाउस है असली लग्जरी, इसके आगे 5 मंजिला बिल्डिंग में स्पा-सलून भी फेल

केवी कुटीर है असली लग्जरी

कुमार विश्वास के लग्जरी घर के अलावा गांव में एक ऐसा फार्म हाउस है जिसका जिक्र कई बार खबरों में हो चुका है। इसका नाम केवी कुटीर है। कुमार विश्वास अपने परिवार के साथ यहां क्वॉलिटी टाइम बिताते हैं। बता दें कि कुमार विश्वास का नोएडा में पाच मंजिला शानदार घर है। इसमें स्पा, सलून सब कुछ है लेकिन असली लग्जरी उनका गांव का ये फार्म हाउस है।