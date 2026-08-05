क्या है रणबीर कपूर से जुड़ा 'बीफ' विवाद? इसी वजह से मंदिर में एंट्री पर भी लगी थी रोक

रणबीर कपूर की रामायण इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभाने वाले हैं।
रणबीर को भगवान राम के किरदार में देखने के लिए उनके फैंस तो काफी उत्साहित हैं। लेकिन सोशल मीडिया का एक सेक्शन रणबीर कपूर के राम बनने से नाराज है। कई लोग रणबीर के राम बनने पर आपत्ति जता रहे हैं।
रणबीर के राम बनने को लेकर आपत्ति उनके एक पुराने बयान की वजह से है। दरअसल रणबीर ने एक पुराने इंटरव्यू में बीफ खाने की बात कही थी। रणबीर के इसी बयान को लेकर आज सोशल मीडिया यूजर्स उनके राम बनने पर आपत्ति जता रहे हैं। आइए जानते हैं रणबीर का वो बयान जिसे लेकर आज लोग चर्चा कर रहे हैं।
रणबीर का ये बयान साल 2011 में आया था। फिल्म रॉकस्टार के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कहा था कि वो बीफ खाना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा था, "मेरा परिवार पेशावर से है, तो उनके साथ बहुत सारा पेशावरी खाना आया। मैं मटन, पाया और बीफ का फैन हूं। मैं बीफ का बहुत बड़ा फैन हूं।"
2011 में रणबीर कपूर द्वारा दिया गया ये बयान उस वक्त भी चर्चा में आया था जब ब्रह्मास्त्र (2022) की रिलीज के वक्त रणबीर कपूर अपनी पत्नी आलिया भट्ट के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे।
दरअसल, जब रणबीर और आलिया मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे, उस वक्त कथिततौर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था। रणबीर के बीफ खाने वाले बयान से नाराज बजरंग दल ने कपल को दर्शन करने से मना किया था।
विरोध प्रदर्शन की वजह से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट उस वक्त मंदिर में दर्शन करने नहीं जा पाए थे। उस वक्त बजरंग दल की तरफ से बयान आया था- हम उन्हें पावन महाकालेश्वर मंदिर में पूजा नहीं करने देंगे क्योंकि रणबीर ने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्हें बीफ खाना पसंद है।
हालांकि, उस वक्त के मध्य प्रदेश सरकार में गृह मामलों के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि किसी ने भी कपल को दर्शन करने से नहीं रोका था। उन लोगों ने सिक्यूरिटी कारणों की वजह से दर्शन नहीं किए। उन्होंने ये भी कहा था बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन किसी और वजह से था।