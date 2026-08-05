क्या है रणबीर कपूर से जुड़ा 'बीफ' विवाद? इसी वजह से मंदिर में एंट्री पर भी लगी थी रोक

बीफ खाने वाली बात पर मचा है बवाल

रणबीर के राम बनने को लेकर आपत्ति उनके एक पुराने बयान की वजह से है। दरअसल रणबीर ने एक पुराने इंटरव्यू में बीफ खाने की बात कही थी। रणबीर के इसी बयान को लेकर आज सोशल मीडिया यूजर्स उनके राम बनने पर आपत्ति जता रहे हैं। आइए जानते हैं रणबीर का वो बयान जिसे लेकर आज लोग चर्चा कर रहे हैं।