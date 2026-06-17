'रामायण' के अलावा इन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं रावण अरविंद त्रिवेदी, रेखा और हेमा संग की मूवी

इन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं रामायण के रावण अरविंद त्रिवेदी

रामानंद सागर के चर्चित धार्मिक सीरियल 'रामायण' में रावण के रोल से अरविंद त्रिवेदी ने घर-घर में अपनी पहचान बनाई है। 'रामायण' के अलावा अरविंद कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया है। आज हम आपको अरविंद की फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं।