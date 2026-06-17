'रामायण' के अलावा इन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं रावण अरविंद त्रिवेदी, रेखा और हेमा संग की मूवी

रामानंद सागर के चर्चित धार्मिक सीरियल 'रामायण' में रावण के रोल से अरविंद त्रिवेदी ने घर-घर में अपनी पहचान बनाई है। 'रामायण' के अलावा अरविंद कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया है। आज हम आपको अरविंद की फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं।
अरविंद त्रिवेदी ने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1971 में बलराज साहनी की हिंदी फिल्म 'पराया धन' से की। इसमें हेमा मालिनी लीड रोल में हैं।
साल 1979 में आई फिल्म 'हम तेरे आशिक हैं' में अरविंद त्रिवेदी ने अहम भूमिका निभाई थी। मूवी में उनके अलावा हेमा मालिनी, जितेंद्र,अमजद खान जैसे कलाकार थे। इसे आईएमडीबी पर 6.3 रेटिंग मिली है।
ये फिल्म साल 1972 में रिलीज हुई थी। 'जंगल में मंगल ' फिल्म में अरविंद के अलावा राज किरण, रीना रॉय, प्राण, बलराज साहनी जैसे कलाकार थे।
अरविंद की फिल्म 'प्रेम बंधन' साल 1979 में रिलीज हुई थी इस फिल्म में अरविंद के अलावा कई बड़े कलाकार जैसे, राजेश खन्ना, रेखा, मौसमी चटर्जी, साउथ एक्टर विक्रम, ललिता पवार जैसे कलाकार थे। इसे आईएमडीबी पर 6.7 रेटिंग मिली है।
साल 1974 में आई फिल्म 'त्रिमूर्ति' अरविंद ने 'बलराम' नाम के मुख्य विलेन का किरदार निभाया था। इसके अलावा मूवी में संजय खान, परवीन बाबी, असरानी जैसे स्टार्स थे।
हिंदी फिल्मों के अलावा अरविंद त्रिवेदी गुजराती फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने देश रे जोया दादा परदेश जोया (1998), भक्त गोरा कुंभार (2021), सती तोरल (1989), माइयार मां मांडु नथी लागटु (2001) और मंडवदा रोपावो माना राज (2003) में काम किया।
'रामायण' के अलावा अरविंद त्रिवेदी रामानंद सागर के मशहूर शो विक्रम और बेताल (योगी के रूप में) और विश्वामित्र (सत्यार्थ/त्रिशंकु के रूप में) में भी नजर आए।