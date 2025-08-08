Ramayan Hanuman Dara Singh Russian Daughter In Law dina umarova Is So Beautiful And Glamorous Second wife of vindu ये हैं 'रामायण' के 'हनुमान' दारा सिंह की रशियन बहू, खूबसूरती और ग्लैमर देती हैं एक्ट्रेसेस को मात!
ये हैं 'रामायण' के 'हनुमान' दारा सिंह की रशियन बहू, खूबसूरती और ग्लैमर देती हैं एक्ट्रेसेस को मात!

Priti KushwahaFri, 8 Aug 2025 02:04 PM
1/7

ये हैं 'रामायण' के 'हनुमान' दारा सिंह की रशियन बहू

रामानंद सागर का फेमस धार्मिक शो 'रामायण' को आज भी लोग बेहद पसंद करते हैं। इस शो के सभी कैरेक्टर जैसे राम, सीता और लक्ष्मण को आज भी लोग भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन जब भी 'रामायण' का नाम आता है तो राम भक्त हनुमान को कोई कैसे भूल सकता है।

2/7

हनुमान यानी दारा सिंह की बहू है रशियन

माता सीता को राम से मिलवाने में हनुमान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हनुमान के रोल को 'रामायण' में  दारा सिंह ने निभाया था। दारा सिंह सालों तक लोगों के दिल पर राज करते रहे। लेकिन क्या आप उनके बेटे और उनकी रशियन बहू को जानते हैं। तो लिए मिलवाते हैं उनकी खूबसूरत बहू से...

3/7

'सन ऑफ सरदार 2' में नजर आए विन्दु

दारा सिंह के बेटे का नाम विन्दु दारा सिंह है। हाल ही में विन्दु की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' रिलीज हुई है। इस मूवी में वो अजय देवगन के समधी के रोल में थे। अपने किरदार से विन्दु ने सभी का दिल जीता।

4/7

विन्दु की दूसरी पत्नी हैं डीना

विन्दु की पत्नी की नाम डीना उमरोवा है। वो एक रशियन मॉडल हैं। बता दें कि डीना विन्दु की दूसरी पत्नी हैं। दोनों ने साल 2006 में शादी की है।

5/7

डीना और विन्दु की एक बेटी

विन्दु और डीना की एक बेटी भी है, जिसका नाम है-अमेलिया रंधावा। विन्दु और उनकी पत्नी स्टार प्लस पर एक डांस शो का हिस्सा भी रह चुके हैं।

6/7

कंपनी की सीईओ हैं डीना

डीना उमरोवा हमेशा ही अपनी खूबसूरती और ग्लैमर को लेकर चर्चा में रहती हैं। हालांकि, शादी के बाद डीना ने अपने करियर को छोड़ दिया था। फिलहाल वो  Beso Enterprises नाम की कंपनी की सीईओ भी हैं।

7/7

तब्बू की बहन फराह नाज से की थी पहली शादी

बता दें कि विन्दु ने पहली शादी तब्बू की बहन और एक्ट्रेस फराह नाज से की थी। साल 1996 में हुई उनकी इस शादी से एक बेटा भी है। लेकिन कुछ वक्त के बाद उनके रिश्ते में दरार आने लगी और साल 2022 में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया।

