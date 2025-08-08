ये हैं 'रामायण' के 'हनुमान' दारा सिंह की रशियन बहू, खूबसूरती और ग्लैमर देती हैं एक्ट्रेसेस को मात!

हनुमान यानी दारा सिंह की बहू है रशियन

माता सीता को राम से मिलवाने में हनुमान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हनुमान के रोल को 'रामायण' में दारा सिंह ने निभाया था। दारा सिंह सालों तक लोगों के दिल पर राज करते रहे। लेकिन क्या आप उनके बेटे और उनकी रशियन बहू को जानते हैं। तो लिए मिलवाते हैं उनकी खूबसूरत बहू से...