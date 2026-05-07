PHOTOS: आपने देखी रामायण के हनुमान दारा सिंह के पोते की बॉडी? देखें उनके इंस्टा पर क्या-क्या मिला

आपने देखीं, दारा सिंह के पोते की ये तस्वीरें?

लेजंडरी पहलवान और एक्टर दारा सिंह हम सभी के दिलों में अच्छी याद बनकर जिंदा हैं। इस बीच उनके पोते फतेह रंधावा बीते दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में आए। हमने जब उनका इंस्टाग्राम खंगाला तो काफी कुछ इंट्रेस्टिंग पता चला। फतेह ने काफी अच्छी बॉडी बना रखी है। वह अच्छे डांसर हैं और अपने दादा दारा सिंह को अपना आइडल मानते हैं। यहां आप भी देख सकते हैं उनके इंस्टा पर क्या दिखा।