PHOTOS: आपने देखी रामायण के हनुमान दारा सिंह के पोते की बॉडी? देखें उनके इंस्टा पर क्या-क्या मिला

लेजंडरी पहलवान और एक्टर दारा सिंह हम सभी के दिलों में अच्छी याद बनकर जिंदा हैं। इस बीच उनके पोते फतेह रंधावा बीते दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में आए। हमने जब उनका इंस्टाग्राम खंगाला तो काफी कुछ इंट्रेस्टिंग पता चला। फतेह ने काफी अच्छी बॉडी बना रखी है। वह अच्छे डांसर हैं और अपने दादा दारा सिंह को अपना आइडल मानते हैं। यहां आप भी देख सकते हैं उनके इंस्टा पर क्या दिखा।
फतेह दारा सिंह के बेटे विंदू और उनकी एक्स वाइफ फरहा के बेटे हैं। विंदु और फरहा साल 2002 में अलग हो चुके हैं। दोनों ने 1996 में शादी की थी इसके बाद तलाक ले लिया। फतेह का जन्म साल 1997 में हुआ था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में अपनी मां का नाम भी जोड़ रखा है। उनकी आईडी fateh.farha नाम से है।
बीते दिनों फतेह ने अपनी तस्वीर एक्ट्रेस तब्बू के साथ शेयर की थी। वह उनकी मौसी हैं। इसके बाद से ही वह फिर लाइमलाइट में आ गए हैं।
फतेह ने अपने इंस्टाग्राम पर कई फोटोज और वीडियोज डाल रखे हैं। वह अपनी बॉडी पर काफी मेहनत करते हैं। उन्होंने बेयर बॉडी और वर्कआउट की कई तस्वीरें डाली हैं।
पहलवान दारा सिंह के पोते फतेह को मार्शल आर्ट्स के बढ़िया एथलीट हैं। वह एशियाई मार्शल आर्ट चैंपियन हैं। उन्होंने इंडिया में ट्रडिशनल ट्रेनिंग लेने के साथ जैकी चैन स्टंट टीम से भी सीखा है।
फतेह अपने दादाजी की तरह बनना चाहते हैं। एक फोटो में वह उनके स्टैच्यू के सामने खड़े हैं। इसके साथ कैप्शन दिया है कि उनके जितना नाम रोशन करने का प्रेशर है लेकिन यही उनकी प्रेरणा और दृढ़ निश्चय की वजह है।
फरहा और विंदू के बेटे फतेह डॉग लवर भी हैं। उन्होंने अपने पेट के साथ कई सुंदर फोटोज पोस्ट किए हैं।
बॉडी बिल्डर होने के साथ फतेह की डांसिंग स्किल्स भी काफी अच्छी हैं। वह बढ़िया एक्टर बनने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं।