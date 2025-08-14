Ramanand Sagar Ramayan Amrish Puri Was First Choice For Ravana Before Arvind trivedi 'रामायण' में रावण के रोल के लिए बॉलीवुड का ये विलेन था पहली पसंद, फिर ऐसे लंकेश बने अरविंद त्रिवेदी
'रामायण' में रावण के रोल के लिए बॉलीवुड का ये विलेन था पहली पसंद, फिर ऐसे लंकेश बने अरविंद त्रिवेदी

Priti KushwahaThu, 14 Aug 2025 11:35 AM
अरविंद त्रिवेदी

रामानंद सागर का फेमस धार्मिक शो 'रामायण' काफी चर्चा में रहा है। इस शो को आज भी उतना ही पसंद किया जाता है, जितना 80 के दशक में किया जाता था। इस शो के सभी कैरेक्टर्स जैसे राम, सीता और लक्ष्मण को आज भी लोग भगवान का दर्जा देते हैं।

रामायण

'रामायण' में रावण का किरदार भी काफी दमदार था। इस रोल को एक्टर अरविंद त्रिवेदी ने निभाया है। अरविंद के लिए रावण का किरदार निभाया आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने कई कड़े नियम बनाए थे।

रावण के रोल को कर दिया अमर

ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद ने 'रामायण' में रावण का किरदार निभाकर उसे अमर कर दिया। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि अरविंद से पहले रावण का रोल बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता को ऑफर हुआ था।

अरविंद के पहले इसे मिला था ऑफर

रावण के किरदार में किसी और को इमेजिन कर पाना आपके लिए बेहद मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है। ये किरदार बॉलीवुड के एक फेमस विलेन को मिला था, लेकिन उनके मना करने के बाद अरविंद ने इसे निभाया।

अमरीश पुरी

ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के दिग्गज दिवंगत एक्टर अमरीश पुरी हैं। अरविंद ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में अपनी कास्टिंग का किस्सा बताया था। उन्होंने कहा था कि सच बताऊं तो मैं रावण के किरदार के लिए पहली पसंद नहीं था। मैं केवट के रोल के लिए आया था।

ऐसे मिला रावण का रोल

सब चाहते थे कि रावण का किरदार अमरीश पुरी निभाएं। लेकिन, जब मैं केवट के किरदार के लिए ऑडिशन देकर बाहर निकला तब मेरी बॉडी लैंग्वेज और ऐटीट्यूड देखकर रामानंद सागर जी बोले, 'मुझे मेरा रावण मिल गया'।

रामानंद सागर ने किया पसंद

हालांकि, रामानंद सागर को अरुण गोविल (राम) और पूरी टीम ने समझाया कि रावण के रोल में मेरे से बेहतर अमरीश पुरी फिट बैठते हैं। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और मुझे रावण के किरदार के लिए फाइनल कर दिया।

