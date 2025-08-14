'रामायण' में रावण के रोल के लिए बॉलीवुड का ये विलेन था पहली पसंद, फिर ऐसे लंकेश बने अरविंद त्रिवेदी

अमरीश पुरी

ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के दिग्गज दिवंगत एक्टर अमरीश पुरी हैं। अरविंद ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में अपनी कास्टिंग का किस्सा बताया था। उन्होंने कहा था कि सच बताऊं तो मैं रावण के किरदार के लिए पहली पसंद नहीं था। मैं केवट के रोल के लिए आया था।