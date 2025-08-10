'रामायण' में रावण के रोल के लिए अरविंद त्रिवेदी रखते थे व्रत, हर सीन को शूट करने के बाद करते थे काम

शूट से पहले मांगते थे माफी

सही नहीं 'रामायण' में अरविंद हर सीन को शूट करने से पहले भगवान राम की आरती उतारते थे, पूजा करते और उनसे माफी मांगते थे। ये माफी अरविंद उन अपशब्दों के लिए होती थी, जो शूट के दौरान वह भगवान राम (अरुण गोविल) को बोलते थे।