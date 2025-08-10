ramanand sagar Arvind Trivedi made these sacrifices For ravan Role Used to apologize before every scene 'रामायण' में रावण के रोल के लिए अरविंद त्रिवेदी रखते थे व्रत, हर सीन को शूट करने के बाद करते थे काम
इस शो को ही नहीं, बल्कि इसके किरदारों ने भी दर्शकों के दिलों में अपनी खास छाप छोड़ी है। लेकिन सच में अगर किसी ने अपने रोल के लिए कड़े नियम बनाए तो वो कोई और नहीं बल्कि 'रामायण' में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी थे।

Priti KushwahaSun, 10 Aug 2025 02:15 PM
'रामायण' में रावण के रोल के लिए अरविंद त्रिवेदी रखते थे व्रत

रामानंद सागर का फेमस धार्मिक शो 'रामायण' को आज भी लोग उतना ही पसंद करते हैं, जितना इसके रिलीज के वक्त। इस शो को ही नहीं, बल्कि इसके किरदारों ने भी दर्शकों के दिलों में अपनी खास छाप छोड़ी है।

दर्शकों ने बिठाया सिर आंखों पर

फिर चाहे 'रामायण' में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, सीता के रोल में दीपिका चिखलिया, लक्ष्मण के रोल में सुनील लहरी या फिर हनुमान का रोल निभाने वाले दारा सिंह ही क्यों हो। हर किसी को दर्शकों ने सिर आंखों पर बिठाया।

रावण के रोल के लिए बनाए कड़े नियम

लेकिन सच में अगर किसी ने अपने रोल के लिए कड़े नियम बनाए तो वो कोई और नहीं बल्कि 'रामायण' में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी थे।

कोई स्टार नहीं कर सका ये काम

अरविंद ने अपने किरदार को जिस शद्दत से निभाया है, उसे करना किसी स्टार के बस की बात नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरविंद  ने रावण के किरदार के लिए उन्होंने कई कड़े नियम बनाए थे।

पूरा दिन रखते थे व्रत

अरविंद ने जितने दिनों तक रावण का रोल प्ले किया था, उतने दिनों तक उन्होंने नियम से व्रत रखा। वह पूरे दिन बिना खाए पिए व्रत रखकर सीन सूट करते हैं। इसके बाद शूट पूरा करके रात को घर जाकर व्रत तोड़ते थे।

शूट से पहले मांगते थे माफी

सही नहीं 'रामायण' में अरविंद हर सीन को शूट करने से पहले भगवान राम की आरती उतारते थे, पूजा करते और उनसे माफी मांगते थे। ये माफी अरविंद  उन अपशब्दों के लिए होती थी, जो शूट के दौरान वह भगवान राम (अरुण गोविल) को बोलते थे।

इंटरव्यू में बताई थी पूरी किस्सा

आपको बता दें कि अरविंद ने भले ही रावण का रोल निभाया हो, लेकिन दर्शकों ने उन्हें खूब प्यार दिया। लॉकडाउन में जब 'रामायण' को दोबारा टीवी पर टेलीकास्ट किया गया, तब अरविंद त्रिवेदी ने उस दौरान एक इंटरव्यू में यह सारी बात बताई थी।

