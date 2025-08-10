'रामायण' में रावण के रोल के लिए अरविंद त्रिवेदी रखते थे व्रत, हर सीन को शूट करने के बाद करते थे काम

रामानंद सागर का फेमस धार्मिक शो 'रामायण' को आज भी लोग उतना ही पसंद करते हैं, जितना इसके रिलीज के वक्त। इस शो को ही नहीं, बल्कि इसके किरदारों ने भी दर्शकों के दिलों में अपनी खास छाप छोड़ी है।
फिर चाहे 'रामायण' में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, सीता के रोल में दीपिका चिखलिया, लक्ष्मण के रोल में सुनील लहरी या फिर हनुमान का रोल निभाने वाले दारा सिंह ही क्यों हो। हर किसी को दर्शकों ने सिर आंखों पर बिठाया।
लेकिन सच में अगर किसी ने अपने रोल के लिए कड़े नियम बनाए तो वो कोई और नहीं बल्कि 'रामायण' में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी थे।
अरविंद ने अपने किरदार को जिस शद्दत से निभाया है, उसे करना किसी स्टार के बस की बात नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरविंद ने रावण के किरदार के लिए उन्होंने कई कड़े नियम बनाए थे।
अरविंद ने जितने दिनों तक रावण का रोल प्ले किया था, उतने दिनों तक उन्होंने नियम से व्रत रखा। वह पूरे दिन बिना खाए पिए व्रत रखकर सीन सूट करते हैं। इसके बाद शूट पूरा करके रात को घर जाकर व्रत तोड़ते थे।
सही नहीं 'रामायण' में अरविंद हर सीन को शूट करने से पहले भगवान राम की आरती उतारते थे, पूजा करते और उनसे माफी मांगते थे। ये माफी अरविंद उन अपशब्दों के लिए होती थी, जो शूट के दौरान वह भगवान राम (अरुण गोविल) को बोलते थे।
आपको बता दें कि अरविंद ने भले ही रावण का रोल निभाया हो, लेकिन दर्शकों ने उन्हें खूब प्यार दिया। लॉकडाउन में जब 'रामायण' को दोबारा टीवी पर टेलीकास्ट किया गया, तब अरविंद त्रिवेदी ने उस दौरान एक इंटरव्यू में यह सारी बात बताई थी।