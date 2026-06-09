'राम तेरी गंगा मैली' की एक्ट्रेस मंदाकिनी की बेटी को देख हो जाएंगे दीवाने, खूबसूरती में मां को भी देती हैं टक्कर

'राम तेरी गंगा मैली' से मंदाकिनी रातों रात सुपरस्टार बनी गई थीं। इस फिल्म में मंदाकिनी ने एक्टिंग के साथ अपनी खूबसूरती से हर किसी का दिल जीता है। फिल्म में मंदाकिनी ने पहाड़ी लड़की का किरदार निभाया था।
मूवी में उनका झरने के नीचे नहाने वाले सीन से लेकर कई और सीन्स को लेकर वो काफी चर्चा में आई थीं। यही नहीं उनका झरने वाला सीन आज भी काफी सुर्खियों में है।
लेकिन क्या आप जानते हैं मंदाकिनी की तरह ही उनकी बेटी भी बला की खूबसूरत हैं।
मंदाकिनी की बेटी का नाम राबजे इनाया ठाकुर है। खूबसूरती में राबजे अपनी मां से चार कदम आगे हैं। राबजे अपनी मां की तरह झलक देती हैं।
राबजे की तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। फैंस उन्हें देखकर कहते हैं कि वो बिल्कुल अपनी मां जितनी खूबसूरत हैं।
बता दें कि मंदाकिनी ने साल 1990 में बिजनेसमैन कायगूर टी रिनपोचे ठाकुर से शादी की थी। इस शादी से एक्ट्रेस को दो बच्चे हैं, एक बेटा रब्बील ठाकुर और बेटी राबजे इनाया ठाकुर है।
राबजे फिलहाल पढ़ाई कर रही हैं और अक्सर अपनी मम्मी, भाभी बुशरा और भाई राबिल के साथ फोटो में नजर आती हैं।
बता दें कि मंदाकिनी की बहु भी फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई हैं। वह बतौर प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो नेटफ्लिक्स के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करती हैं।