'राम तेरी गंगा मैली' की एक्ट्रेस मंदाकिनी की बेटी को देख हो जाएंगे दीवाने, खूबसूरती में मां को भी देती हैं टक्कर

'राम तेरी गंगा मैली' की मंदाकिनी की बेटी को देखा है आपने

'राम तेरी गंगा मैली' से मंदाकिनी रातों रात सुपरस्टार बनी गई थीं। इस फिल्म में मंदाकिनी ने एक्टिंग के साथ अपनी खूबसूरती से हर किसी का दिल जीता है। फिल्म में मंदाकिनी ने पहाड़ी लड़की का किरदार निभाया था।