'पेद्दी' की ओटीटी रिलीज का है इंतजार? पहले राम चरण के ये 7 हाई रेटिंग मूवीज देख लो

राम चरण की टॉप 7 फिल्मों की लिस्ट

साउथ के सुपरस्टार एक्टर राम चरण इन दिनों अपनी फिल्म 'पेद्दी' को लेकर सुर्खियों में हैं। अपनी अदाकारी से हर किरदार में जान फूंक देने वाले राम चरण की फिल्म पेद्दी के ओटीटी पर आने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा वेट और करना पड़ सकता है। इस फिल्म के ओटीटी पर आने से पहले आप राम चरण की सबसे हाई रेटिंग वाली फिल्में ओटीटी पर एन्जॉय कर सकते हैं।