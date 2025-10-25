खुद को बेचा, गलत काम किए पर किसी का बिस्तर... राखी सावंत ने बताया दुबई में कैसे कमाए पैसे

राखी ने याद किया स्ट्रगल

राखी सावंत ड्रामा क्वीन हैं लेकिन लोगों को उनका यही स्टाइल पसंद आता है। राखी तीन साल से भारत में नहीं हैं क्योंकि उन पर केस चल रहा था। अब वह दुबई वापस आ गई हैं और फिर से काम में ऐक्टिव हो गई हैं। राखी का कहना है कि उनकी जिंदगी की राह काफी कठिन रही। वह नहीं चाहतीं कि कोई दूसरी राखी जन्म ले। उन्होंने यह भी माना कि कुछ गलत काम किए लेकिन किसी के बेडरूम तक नहीं गईं। यहां हैं राखी के इंटरव्यू का कुछ अंश...