खुद को बेचा, गलत काम किए पर किसी का बिस्तर... राखी सावंत ने बताया दुबई में कैसे कमाए पैसे

राखी सावंत ड्रामा क्वीन हैं लेकिन लोगों को उनका यही स्टाइल पसंद आता है। राखी तीन साल से भारत में नहीं हैं क्योंकि उन पर केस चल रहा था। अब वह दुबई वापस आ गई हैं और फिर से काम में ऐक्टिव हो गई हैं। राखी का कहना है कि उनकी जिंदगी की राह काफी कठिन रही। वह नहीं चाहतीं कि कोई दूसरी राखी जन्म ले। उन्होंने यह भी माना कि कुछ गलत काम किए लेकिन किसी के बेडरूम तक नहीं गईं। यहां हैं राखी के इंटरव्यू का कुछ अंश...
राखी हिंदी रश से बात कर रही थीं। जब उनसे जब पूछा गया कि उन्हें तमन्ना भाटिया से क्या दिक्कत है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, ये आइटम सॉन्ग भी करेंगी, ये बहन भी बन जाएंगी, ये सब कुछ कर लेंगी तो हम क्या करेंगे। क्या हम बीयर बार जाकर डांस करें। ये हिरोइन मटीरीयल हैं। अब हमारे लिए कुछ तो छोड़ दो, तुम तो खूबसूरत हो। आज की रात... ये बीयर बार टाइप गाना है, ये हमें सूट करता है।
राखी ने बताया कि वह 3 साल से दुबई में हैं। इंडिया में उनके 3 करोड़ रुपये किसी ने लूट लिए। बोलीं, मैंने डांस करके पैसे इकट्ठे कर लिए। मैं दुबई में मिलियन्स, बिलियन्स कमा रही थी। मैंने टिकटॉक पर बहुत पैसा कमाया।
राखी स्ट्रगल के दिन याद करके बोलती हैं, अंबानी और टीना अंबानी की शादियों में मैं कैटरिंग क्लास जॉब करती थी। 100 रुपये मिलता था। स्ट्रगल के दिन याद आते हैं। राखी सावंत की जिंदगी जीना तौबा-तौबा। मैंने आइटम सॉन्ग्स किए क्योंकि हिरोइन के रोल नहीं मिले। मैं कुछ ज्यादा ही बोल्ड थी। उस टाइम हिरोइनें बोल्ड नहीं बनती थीं, आज मेरे नक्शेकदम पर चल रही हैं। मैं बोल्ड लड़की थी सब दिखा रही थी। मुझे मां के हॉस्पिटल का बिल भरना था। भाई-बहनों के कॉलेज की फीस भरनी थी।
मैंने अपने आपको बेच दिया बॉलीवुड में। बेच दिया गलत तरीक से नहीं। शरीर दिखाकर लेकिन शॉर्टकट नहीं अपनाया, बेडरूमों में जाकर। मैंने गलत काम नहीं किया। स्क्रीन पर बोल्डनेस दिखाई लेकिन किसी का बिस्तर गरम नहीं किया। यह बोलने में अच्छा नहीं लगता लेकिन सच है।
राखी सावंत ने बताया कि उन्होंने स्वयंवर में काम सिर्फ पैसे के लिए किया था। मेकर्स को साफ बता दिया था कि सिर्फ सगाई करेंगी, शादी नहीं। बता दें कि स्वयंर के विजेता का नाम इलेश था। उस वक्त राखी के साथ उनकी सगाई हुई थी।
राखी ने यह भी कहा कि वह बिग बॉस में आएंगी। वह बोलीं, सोने के तार लगी साड़ी पहनकर आऊंगी। 200 करोड़ की साड़ी। राखी ने बताया कि साड़ी ज्वेलर्स से बनवाई है। राखी ने बताया कि उन्हें एक आइटम सॉन्ग के 7-8 लाख मिल जाते थे। अब जो लेटेस्ट गाना मिला है उसमें बोल्ड सीन और किसिंग सीन हैं। इस गाने के 50 लाख रुपये मिले हैं।