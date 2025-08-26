Rakesh Roshan Khandana Mansion Of 120 Crore Inside Photos From Private Theater To A Big Pool राकेश रोशन का खंडाला मैनशन नहीं महल से कम, ओलिम्पिक साइज पूल से थिएटर तक, देखें तस्वीरें
राकेश रोशन का खंडाला मैनशन नहीं महल से कम, ओलिम्पिक साइज पूल से थिएटर तक, देखें तस्वीरें

राकेश रोशन का खंडाला मैनशन की तस्वीरें देख आप हैरान हो जाएंगे। फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए सबको इसकी अंदर की तस्वीरें दिखाई हैं जिन्हें देख आपके मुंह से भी सिर्फ वाह निकलेगा।

Sushmeeta SemwalTue, 26 Aug 2025 12:08 PM
1/9

राकेश रोशन खंडाला मैनशन

राकेश रोशन और ऋतिक रोशन के पास वैसे तो कई प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन फिलहाल राकेश का खंडाला का मैनशन काफी चर्चा में है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको उनके आलीशान मैनशन की अंदर की तस्वीरें।

2/9

किसी 5 स्टार होल से कम नहीं&nbsp;

दरअसल, फराह खान हाल ही में राकेश के खंडाला वाले मैनशन में गईं और इस दौरान उन्होंने अंदर की सारी झलक दिखाईं जैसे यह हॉल जिसमें ना सिर्फ जबरदस्त फर्नीचर बल्कि वॉलपेपर और लाइट्स काफी शानदार हैं।

3/9

120 करोड़ है कीमत

यह उनके स्टेयर्स के पास का एरिया है जिसमें अलग टाइम का झूमर है, भगवान शिव की मूर्ति है जो काफी प्यारी है और सीढ़ियों का डिजाइन भी काफी अलग है। इस मैनशन की कीमत रिपोर्ट्स के मुताबिक 120 करोड़ बताई जा रही है।

4/9

काफी ग्रीनरी में है मैनशन

यह उनके बाहर का सिटिंग एरिया है जिसमें काफी चेयर्स हैं और बाहर की ग्रीनरी भी दिख रही है।

5/9

प्लेइंग एरिया

इसके बाद उनका ये प्लेइंग एरिया है हैं एक टेबल टेनिस टेबल है दूसरा स्नूकर है।

6/9

शानदार बेडरूम

इसके बाद फराह ने 2 बेडरूम दिखाए थे जिसमें एक पिकं कलर का था और एक बेडरूम था जिसमें 2 बेड थे। ये रूम भी काफी बड़े थे।

7/9

बड़ा थिएटर

अगर किसी को फिल्म देखने का मन है तो उसी मैनशन में थिएटर के मजे ले सकते हैं क्योंकि उनके फार्म में थिएटर भी है।

8/9

बड़ा स्विमिंग पूल

फराह ने स्विमिंग एरिया के पास एक एरिया दिखाया था जहां अलग स्टाइल के झूले थे और ऊपर से ऐसा बनाया है जैसे आप गोवा में हो। वहीं एक बहुत बड़ा स्मिंगपूल भी था।

9/9

किचन भी है काफी बड़ा

फिर फराह ने लास्ट में उनका किचन भी दिखाया था जो बहुत ज्यादा बड़ा था और उसकी कलर थीम ब्लू थी। इतना ही नहीं उस बड़े किचन के पीछे उन्होंने छोटा डाइनिंग टेबल भी रखा था।

