राकेश रोशन का खंडाला मैनशन नहीं महल से कम, ओलिम्पिक साइज पूल से थिएटर तक, देखें तस्वीरें

राकेश रोशन और ऋतिक रोशन के पास वैसे तो कई प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन फिलहाल राकेश का खंडाला का मैनशन काफी चर्चा में है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको उनके आलीशान मैनशन की अंदर की तस्वीरें।
दरअसल, फराह खान हाल ही में राकेश के खंडाला वाले मैनशन में गईं और इस दौरान उन्होंने अंदर की सारी झलक दिखाईं जैसे यह हॉल जिसमें ना सिर्फ जबरदस्त फर्नीचर बल्कि वॉलपेपर और लाइट्स काफी शानदार हैं।
यह उनके स्टेयर्स के पास का एरिया है जिसमें अलग टाइम का झूमर है, भगवान शिव की मूर्ति है जो काफी प्यारी है और सीढ़ियों का डिजाइन भी काफी अलग है। इस मैनशन की कीमत रिपोर्ट्स के मुताबिक 120 करोड़ बताई जा रही है।
यह उनके बाहर का सिटिंग एरिया है जिसमें काफी चेयर्स हैं और बाहर की ग्रीनरी भी दिख रही है।
इसके बाद उनका ये प्लेइंग एरिया है हैं एक टेबल टेनिस टेबल है दूसरा स्नूकर है।
इसके बाद फराह ने 2 बेडरूम दिखाए थे जिसमें एक पिकं कलर का था और एक बेडरूम था जिसमें 2 बेड थे। ये रूम भी काफी बड़े थे।
अगर किसी को फिल्म देखने का मन है तो उसी मैनशन में थिएटर के मजे ले सकते हैं क्योंकि उनके फार्म में थिएटर भी है।
फराह ने स्विमिंग एरिया के पास एक एरिया दिखाया था जहां अलग स्टाइल के झूले थे और ऊपर से ऐसा बनाया है जैसे आप गोवा में हो। वहीं एक बहुत बड़ा स्मिंगपूल भी था।
फिर फराह ने लास्ट में उनका किचन भी दिखाया था जो बहुत ज्यादा बड़ा था और उसकी कलर थीम ब्लू थी। इतना ही नहीं उस बड़े किचन के पीछे उन्होंने छोटा डाइनिंग टेबल भी रखा था।