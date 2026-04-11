राजपाल यादव से संजय मिश्रा तक, कॉमेडियन एक्टर्स ने सीरियस रोल से फैंस को चौंकाया; एक को देख डर गए थे दर्शक

राजपाल यादव

राजपाल ने फिल्म मैं मेरी पत्नी और वो में काम किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे इंसान का किरदार निभाया था जो अपनी पर्सनैलिटी से काफी अनकम्फर्टेबल रहता है और जब उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से होती है तो वह हमेशा उसको लेकर शक करता है। इसमें राजपाल ने काफी सीरियस किरदार निभाया था।