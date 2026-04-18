राजपाल यादव के वो 5 रोल जिन्हें याद कर छूट जाती है हंसी, मीम की दुनिया में हैं सुपरहिट

राजपाल यादव

राजपाल यादव के किरदार ऐसे होते हैं जो फिल्मों से निकलकर मीम की दुनिया में अमर हो जाते हैं। सालों पहले आई फिल्मों में राजपाल यादव ने जो किरदार निभाए वो आज भी आपको इंस्टा पर दिखते हैं। हम आपको राजपाल यादव के जो 5 किरदार बता रहे हैं, इसमें से आपका फेवरेट कौन सा है?