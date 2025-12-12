रजनीकांत ने कई यंग हिरोइन संग किया रोमांस, एक तो 42 साल थीं छोटी

रजनीकांत ने अपने करियर में कई एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। उन्होंने अपने से कई यंग एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। कोई उनसे 38 साल छोटी थीं तो कोई 42 साल।
फिल्म रोबोट में रजनीकांत ने ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ काम किया था। दोनों के बीच 23 साल का फासला था।
रजनीकांत और राधिका आप्टे ने साथ में कबाली फिल्म में काम किया था। दोनों के बीच 35 साल का उम्र का फासला था।
रजनीकांत ने फिल्म लिंगा में सोनाक्षी सिन्हा के साथ काम किया था। दोनों के बीच 38 साल का उम्र का फासला था।
रजनीकांत ने मनीषा कोइराला के साथ फिल्म बाबा में काम किया है।
रजनीकांत ने एमी जैक्सन के साथ फिल्म रोबोट 2.0 में काम किया है और दोनों के बीच 42 साल का उम्र का फासला था।
नयंतारा ने रजनीकांत के साथ कई फिल्मों में काम किया है। दोनों के बीच 34 साल का उम्र का फासला था।
रजनीकांत ने श्रेया सरन के साथ फिल्म शिवाजी में काम किया है। दोनों के बीच 32 साल का उम्र का फासला था।