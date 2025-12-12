Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनरजनीकांत ने कई यंग हिरोइन संग किया रोमांस, एक तो 42 साल थीं छोटी

रजनीकांत ने कई यंग हिरोइन संग किया रोमांस, एक तो 42 साल थीं छोटी

आज हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताने वाले हैं जो भले ही रजनीकांत से कई साल छोटी थीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उनके साथ फिल्मों में काम किया।

Sushmeeta SemwalDec 12, 2025 01:45 pm IST
1/8

रजनीकांत&nbsp;

रजनीकांत ने अपने करियर में कई एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। उन्होंने अपने से कई यंग एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। कोई उनसे 38 साल छोटी थीं तो कोई 42 साल।

2/8

रजनीकांत और ऐश्वर्या

फिल्म रोबोट में रजनीकांत ने ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ काम किया था। दोनों के बीच 23 साल का फासला था।

3/8

रजनीकांत और राधिका आप्टे

रजनीकांत और राधिका आप्टे ने साथ में कबाली फिल्म में काम किया था। दोनों के बीच 35 साल का उम्र का फासला था।

4/8

रजनीकांत और सोनाक्षी सिन्हा

रजनीकांत ने फिल्म लिंगा में सोनाक्षी सिन्हा के साथ काम किया था। दोनों के बीच 38 साल का उम्र का फासला था।

5/8

रजनीकांत और मनीषा कोइराला

रजनीकांत ने मनीषा कोइराला के साथ फिल्म बाबा में काम किया है।

6/8

रजनीकांत और एमी जैक्सन

रजनीकांत ने एमी जैक्सन के साथ फिल्म रोबोट 2.0 में काम किया है और दोनों के बीच 42 साल का उम्र का फासला था।

7/8

रजनीकांत और नयंतारा

नयंतारा ने रजनीकांत के साथ कई फिल्मों में काम किया है। दोनों के बीच 34 साल का उम्र का फासला था।

8/8

रजनीकांत और श्रेया सरन

रजनीकांत ने श्रेया सरन के साथ फिल्म शिवाजी में काम किया है। दोनों के बीच 32 साल का उम्र का फासला था।

Rajinikanth Aishwarya Rai Amy Jackson Sonakshi Sinha