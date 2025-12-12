रजनीकांत ने एक झटके में ठुकरा दी थी ये इन 5 ब्लॉकबस्टर फिल्में, इन दो स्टार को बना दिया सुपरस्टार

तिरंगा

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है साल 1993 में रिलीज हुई की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'तिरंगा' का। ये इस मूवी में राजकुमार, नाना पाटेकर जैसे कलाकार लीड रोल में थे। तिरंगा' में रजनीकांत को राज कुमार के अपोजिट 'इंस्पेक्टर वागले' का किरदार ऑफर हुआ था। लेकिन बाद में थलाइवा के सेकेंड लीड रोल को मना के करना के बाद ये ऑफर नाना पाटेकर के हाथ लगा। इसी किरदार ने नाना पाटेकर को सुपरस्टार बनाया था।