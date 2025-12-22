राजेश खन्ना की इस एक्ट्रेस की सौतेले पिता ने कर दी थी हत्या, गड्ढे में मिली थीं लाशें और…

लैला के साथ क्या हुआ था

लेकिन फिर साल 2011 में लैला खान और उनके परिवार के 5 फैमिली मेंबर रातों रात गायब हो गए। उस केस की जांच करने वाले रिटायर मुंबई क्राइम ब्रांच अफसर अंदाबास पोटे ने क्राइम राइटर और जर्नलिस्ट हुसैन जैदी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि लैला और बाकी का निधन उनके सौतेले पिता ने किया था।