Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनराजेश खन्ना ने इस फिल्म को किया रिजेक्ट, हेमा मालिनी के लगी हाथ और बन गईं सुपरस्टार

राजेश खन्ना ने इस फिल्म को किया रिजेक्ट, हेमा मालिनी के लगी हाथ और बन गईं सुपरस्टार

हेमा मालिनी ने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में की हैं जो हिट रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसी फिल्म भी है जिसे राजेश खन्ना ने रिजेक्ट किया और जब वो हेमा ने की तो वो स्टार बन गईं।

Sushmeeta SemwalWed, 15 Oct 2025 09:44 PM
1/8

राजेश खन्ना और हेमा मालिनी

कई बार एक्टर्स अपने करियर में कुछ फिल्मों को रिजेक्ट कर देते हैं जिनमें से कुछ चलती नहीं तो कुछ जबरदस्त हिट हो जाती हैं। अब हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसे राजेश खन्ना और आशा पारेख ने रिजेक्ट कर दिया था और बाद में जब हेमा मालिनी ने की तो वो ब्लॉकबस्टर थी।

2/8

सीता और गीता

जिस फिल्म कि हम बात कर रहे हैं कि वो है सीता और गीता। जी हां, राजेश खन्ना ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था और इसकी वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे।

3/8

राजेश को दिया था ऑफर

आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक सलीम खान ने फिल्म को राजेश खन्ना को सुनाया था बिना प्रोड्यूसर जी पी सिप्पी की मर्जी से। हालांकि राजेश को फिल्म की स्टोरी पसंद नहीं आई क्योंकि इसमें फीमेल लीड पर ज्यादा फोकस था। वह सिर्फ वही फिल्म करना चाहते थे जिसमें फोकस सिर्फ उनपर हो।

4/8

राजेश चाहते थे ये बदलाव

राजेश खन्ना ने सलीम खान को कहा था कि अगर वह स्क्रिप्ट में बदलाव करते हैं और 2 मेल ट्विन्स पर फिल्म बनाते हैं तो वह फिल्म करेंगे।

5/8

हेमा के डबल रोल

हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और हेमा मालिनी ने डबल रोल किया।

6/8

आशा पारेख ने भी रिजेक्ट की फिल्म

वहीं खबर ऐसी भी थी कि आशा पारेख को भी रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने भी इसे करने से मना कर दिया था।

7/8

&nbsp;संजीव और धर्मेंद्र एक साथ

इस फिल्म में हेमा के साथ संजीव कुमार और धर्मेंद्र लीड रोल में थे। हेमा का नाम दोनों के साथ जुड़ा था। हालांकि धर्मेंद्र से तो हेमा ने फिर शादी कर ली थी।

8/8

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सीता और गीता ने 16.40 करोड़ की कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर थी।

Rajesh Khanna hema malini