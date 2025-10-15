राजेश खन्ना ने इस फिल्म को किया रिजेक्ट, हेमा मालिनी के लगी हाथ और बन गईं सुपरस्टार

कई बार एक्टर्स अपने करियर में कुछ फिल्मों को रिजेक्ट कर देते हैं जिनमें से कुछ चलती नहीं तो कुछ जबरदस्त हिट हो जाती हैं। अब हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसे राजेश खन्ना और आशा पारेख ने रिजेक्ट कर दिया था और बाद में जब हेमा मालिनी ने की तो वो ब्लॉकबस्टर थी।
जिस फिल्म कि हम बात कर रहे हैं कि वो है सीता और गीता। जी हां, राजेश खन्ना ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था और इसकी वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे।
आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक सलीम खान ने फिल्म को राजेश खन्ना को सुनाया था बिना प्रोड्यूसर जी पी सिप्पी की मर्जी से। हालांकि राजेश को फिल्म की स्टोरी पसंद नहीं आई क्योंकि इसमें फीमेल लीड पर ज्यादा फोकस था। वह सिर्फ वही फिल्म करना चाहते थे जिसमें फोकस सिर्फ उनपर हो।
राजेश खन्ना ने सलीम खान को कहा था कि अगर वह स्क्रिप्ट में बदलाव करते हैं और 2 मेल ट्विन्स पर फिल्म बनाते हैं तो वह फिल्म करेंगे।
हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और हेमा मालिनी ने डबल रोल किया।
वहीं खबर ऐसी भी थी कि आशा पारेख को भी रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने भी इसे करने से मना कर दिया था।
इस फिल्म में हेमा के साथ संजीव कुमार और धर्मेंद्र लीड रोल में थे। हेमा का नाम दोनों के साथ जुड़ा था। हालांकि धर्मेंद्र से तो हेमा ने फिर शादी कर ली थी।
फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सीता और गीता ने 16.40 करोड़ की कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर थी।