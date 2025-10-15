राजेश खन्ना ने इस फिल्म को किया रिजेक्ट, हेमा मालिनी के लगी हाथ और बन गईं सुपरस्टार

राजेश खन्ना और हेमा मालिनी

कई बार एक्टर्स अपने करियर में कुछ फिल्मों को रिजेक्ट कर देते हैं जिनमें से कुछ चलती नहीं तो कुछ जबरदस्त हिट हो जाती हैं। अब हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसे राजेश खन्ना और आशा पारेख ने रिजेक्ट कर दिया था और बाद में जब हेमा मालिनी ने की तो वो ब्लॉकबस्टर थी।