राजेश खन्ना ने ठुकरा दी थी मनोज कुमार की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, चमकी इस विलेन की किस्मत

राजेश के मना करते ही चमकी इस विलेन की किस्मत

राजेश खन्ना ने बताया कि कुछ प्रोड्यूसर्स उन्हें एग्रीमेंट का हवाला दे रहे हैं और उनका कहना है कि वो बाहर काम नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से राजेश को मनोज की आइकोनिक फिल्म 'उपकार' को छोड़ना पड़ा। इसके बाद, मनोज कुमार ने 'उपकार' के राजेश के किरदार के लिए प्रेम चोपड़ा को चुना।