राजेश खन्ना ने ठुकरा दी थी मनोज कुमार की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, चमकी इस विलेन की किस्मत

 मनोज कुमार ने कई शानदार फिल्मों का निर्माण भी किया है। उनकी कई आइकोनिक फिल्में ऐसी हैं, जिन्हें आज भी काफी पसंद किया जाता है।

Priti KushwahaSun, 28 Sep 2025 07:11 PM
1/7

राजेश ने ठुकरा दी थी मनोज की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म

बॉलीवुड के दिग्गर एक्टर मनोज कुमार अपने जमाने के सुपरस्टार के सुपरस्टार रहे हैं। अपने जमाने में मनोज ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। मनोज कुमार ने कई शानदार फिल्मों का निर्माण भी किया है। उनकी कई आइकोनिक फिल्में ऐसी हैं, जिन्हें आज भी काफी पसंद किया जाता है।

2/7

1967 में रिलीज हुई थी 'उपकार'

मनोज की एक ऐसी ही आइकोनिक फिल्म थी 'उपकार'। साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म 'उपकार' में मनोज कुमार लीड रोल में तो थे ही, उन्होंने ही इस फिल्म को लिखा था और इसके डायरेक्टर भी खुद वो ही थे।

3/7

लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर बनी थी 'उपकार'

शायद आपको ये बात पता न हो कि फिल्म 'उपकार' का विषय मनोज कुमार को खुद देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये फिल्म अपने आप में एक शानदार मूवी थी।

4/7

'उपकार' का हिस्सा था ये एक्टर

मनोज की 'उपकार' में बॉलीवुड के एक सुपरस्टार भी हिस्सा थे, लेकिन किसी कारण उन्होंने फिल्म को बाद में छोड़ दी थी। ये एक्टर कोई और नहीं, बल्कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना थे।

5/7

मनोज के पास आए और रोने लगे थे राजेश

मनोज कुमार ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो अपनी फिल्म 'उपकार' के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। ऐसे में उन्हें राजेश खन्ना मिले और मनोज ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए कास्ट कर लिया। लेकिन एक दिन राजेश, मनोज के पास आए और रोने लगे।

6/7

राजेश के मना करते ही चमकी इस विलेन की किस्मत

राजेश खन्ना ने बताया कि कुछ प्रोड्यूसर्स उन्हें एग्रीमेंट का हवाला दे रहे हैं और उनका कहना है कि वो बाहर काम नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से राजेश को मनोज की आइकोनिक फिल्म 'उपकार' को छोड़ना पड़ा। इसके बाद, मनोज कुमार ने 'उपकार' के राजेश के किरदार के लिए प्रेम चोपड़ा को चुना।

7/7

बॉक्स ऑफिस पर रही ब्लॉकबस्टर

बता दें कि साल 1967 में आई फिल्म 'उपकार' का कुल बजट लगभग 35 लाख था। वहीं, इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 करोड़ कमाए थे, जिससे यह एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म को IMDb पर 7.6 रेटिंग मिली है।

