अंदर से होटल जैसा है रजत बेदी का घर, डिजाइनर किचन देखकर फराह खान भी हो गई हैरान

लिविंग एरिया

ये रजत बेदी के घर का सबसे खास हिस्सा है। यहां साइड में रखे सेटी पर आराम किया जाता है। यही टीवी और डाइनिंग एरिया भी है। रजत के घर का लिविंग एरिया ऐसा दिखता है। यहां दो अलग डिज़ाइनर टेबल भी रखी हुई है। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है।