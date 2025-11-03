अंदर से होटल जैसा है रजत बेदी का घर, डिजाइनर किचन देखकर फराह खान भी हो गई हैरान

अपने यूट्यूब चैनल के लिए फराह खान रजत बेदी के घर पहुंची थीं। रजत ने ना सिर्फ फराह को अपना घर दिखाया बल्कि उनके कुक दिलीप के साथ मस्ती भी की। देखिए इतना स्टाइलिश है रजत का घर।
घर में एंट्री करने के बाद ये कोरिडोर है। यहां दीवार पर पर सजावट देखी जा सकती है। लेकिन इस घर को उन्होंने फैंसी आइटम से दूर रखा है।
ये रजत बेदी के घर का सबसे खास हिस्सा है। यहां साइड में रखे सेटी पर आराम किया जाता है। यही टीवी और डाइनिंग एरिया भी है। रजत के घर का लिविंग एरिया ऐसा दिखता है। यहां दो अलग डिज़ाइनर टेबल भी रखी हुई है। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है।
रजत के घर का छोटा सा स्टडी एरिया। ये घर रजत की वाइफ मोनालिसा ने सजाया है। यहां दीवारों को खाली रखा गया है। विदेश में कई साल बिताने के बाद रजत अपने मुंबई वाले घर को भी वैसा ही चाहते थे।
ये रजत के घर का बार काउंटर है। फराह खान, दिलीप और रजत को साथ देखा जा सकता है। रजत ने फराह को स्पेशल गिफ्ट भी दिया
ये रजत के घर का खूबसूरत किचन है। यहां सब कुछ सिंपल लेकिन शानदार तरीके से रखा गया है। एक टेबल और कुर्सी भी रखी गई है। सामने एक बड़ी खिड़की है वेंटिलेशन के लिए।
किचन का कुकिंग काउंटर एकदम खाली है। यहां सिर्फ स्टोव को देखा जा सकता है। रजत के घर का किचन देखकर फराह भी हैरान हो गई थीं
रजत के घर छोटा मंदिर किचन के अंदर ही बनाया गया है। यहां नन्हें बाल गोपाल को देखा जा सकता है।
यहां रजत की पत्नी मोनालिसा ने स्पेशल सलाद और डिप बनाई थी। फराह खाना एन्जॉय करती हुई नजर आ रही हैं।