अंदर से होटल जैसा है रजत बेदी का घर, डिजाइनर किचन देखकर फराह खान भी हो गई हैरान

अंदर से होटल जैसा है रजत बेदी का घर, डिजाइनर किचन देखकर फराह खान भी हो गई हैरान

आर्यन खान के वेब शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आए रजत बेदी 15 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद अब वापस मुंबई में शिफ्ट हो गए हैं। हाल में फराह खान ने अपने वीडियो में रजत का मुंबई वाला घर दिखाया। रजत का इंग्लिश स्टाइल घर देखकर खुद फराह खान भी हैरान थीं।

Usha ShrivasMon, 3 Nov 2025 12:29 PM
1/9

रजत बेदी का घर

अपने यूट्यूब चैनल के लिए फराह खान रजत बेदी के घर पहुंची थीं। रजत ने ना सिर्फ फराह को अपना घर दिखाया बल्कि उनके कुक दिलीप के साथ मस्ती भी की। देखिए इतना स्टाइलिश है रजत का घर।

2/9

कोरिडोर

घर में एंट्री करने के बाद ये कोरिडोर है। यहां दीवार पर पर सजावट देखी जा सकती है। लेकिन इस घर को उन्होंने फैंसी आइटम से दूर रखा है।

3/9

लिविंग एरिया

ये रजत बेदी के घर का सबसे खास हिस्सा है। यहां साइड में रखे सेटी पर आराम किया जाता है। यही टीवी और डाइनिंग एरिया भी है। रजत के घर का लिविंग एरिया ऐसा दिखता है। यहां दो अलग डिज़ाइनर टेबल भी रखी हुई है। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है।

4/9

स्टडी एरिया

रजत के घर का छोटा सा स्टडी एरिया। ये घर रजत की वाइफ मोनालिसा ने सजाया है। यहां दीवारों को खाली रखा गया है। विदेश में कई साल बिताने के बाद रजत अपने मुंबई वाले घर को भी वैसा ही चाहते थे।

5/9

बार काउंटर

ये रजत के घर का बार काउंटर है। फराह खान, दिलीप और रजत को साथ देखा जा सकता है। रजत ने फराह को स्पेशल गिफ्ट भी दिया

6/9

किचन

ये रजत के घर का खूबसूरत किचन है। यहां सब कुछ सिंपल लेकिन शानदार तरीके से रखा गया है। एक टेबल और कुर्सी भी रखी गई है। सामने एक बड़ी खिड़की है वेंटिलेशन के लिए।

7/9

कुकिंग काउंटर

किचन का कुकिंग काउंटर एकदम खाली है। यहां सिर्फ स्टोव को देखा जा सकता है। रजत के घर का किचन देखकर फराह भी हैरान हो गई थीं

8/9

मंदिर

रजत के घर छोटा मंदिर किचन के अंदर ही बनाया गया है। यहां नन्हें बाल गोपाल को देखा जा सकता है।

9/9

डाइनिंग टेबल

यहां रजत की पत्नी मोनालिसा ने स्पेशल सलाद और डिप बनाई थी। फराह खाना एन्जॉय करती हुई नजर आ रही हैं।

