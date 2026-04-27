100 करोड़ी 'राजा शिवाजी' का सबसे महंगा एक्टर है ये, संजय दत्त और अभिषेक बच्चन को भी छोड़ा पीछे, जानें कास्ट फीस?

इस दिन थिएटर में होगी रिलीज

रितेश देशमुख स्टारिंग यह फिल्म 1 मई, 2026 को थिएटर में रिलीज होने वाली है। रितेश देशमुख ही इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं। फिल्म में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन और जेनेलिया डिसूजा जैसी दमदार स्टार लीड रोल में हैं। इस बीच आइए जानते हैं कि फिल्म के लिए किसने कितनी फीस ली है?