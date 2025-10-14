नरगिस नहीं इस हीरोइन की वजह से राज कपूर की पत्नी कृष्णा ने छोड़ दिया था घर, पति के आगे रखी थी ये शर्त

रोमांस

ऐसी खबरें हैं कि दिलीप कुमार से दूरी के बाद वैजंतीमाला अपनी फिल्म नजराना के हीरो एक्टर राज कपूर के करीब आने लगी थीं। दिलीप कुमार नहीं चाहते थे कि वो राज कपूर के साथ फिल्में करें। लेकिन एक्ट्रेस ने उन्हें चिढ़ाने के लिए संगम भी साइन कर ली। इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के साथ नदी वाला सीन भी शूट किया था जिसमें उनके पहनावे को लेकर सवाल उठे थे।