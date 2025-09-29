राज कपूर ने पैसों के लिए अपने जिगरी दोस्त प्राण को दिया था धोखा, फिर दोबारा दोनों ने कभी नहीं किया साथ काम

परिवार ने की मदद

राज कपूर ने जब बॉबी बनाई तो उनका बजट इतना नहीं था कि हर एक्टर को मोटी फीस दे सके। ऐसे में उनके परिवार और दोस्त यार मदद के लिए सामने आए। राज कपूर के साले प्रेमनाथ ने फिल्म में डिंपल कपाडिया के किरदार बॉबी के पिता का किरदार निभाया। वहीं साडू भाई प्रेम चोपड़ा ने एक छोटे से विलेन के रोल के लिए हां कर दी।