बॉक्स ऑफिस के असली शोमैन थे राज कपूर, इन 7 फिल्मों से मचा था हंगामा, IMDB पर मिली शानदार रेटिंग

बॉलीवुड में शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने 50 के दशक में मशहूर अभिनेताओं की लिस्ट में शुमार थे। अपने करियर में राज कपूर ने कई आईकॉनिक और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। राज कपूर ने उस दौर में देव आनंद, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, राज कुमार और दिलीप कुमार जैसे सितारों को टक्कर दी थी। आज हम आपको राज कपूर की 7 हाईएस्ट अर्निंग फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते है कौन सी फिल्म है नंबर 1 पर
राक कपूर की हिट फिल्मों में सबसे पहला नाम 'बॉबी' का आता है। इस फिल्म से डिंपल कपाड़िया और ऋषि कपूर ने करियर की शुरुआत की थी। 'बॉबी' ने दुनियाभर में कुल लगभग 30.24 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया था। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 11 करोड़ की कमाई की थी। ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का बजट केवल ₹25 लाख के आसपास था। IMDb पर इसे 6.9 रेटिंग मिली थी।
'राम तेरी गंगा मैली' अपने समय की सबसे विवादित फिल्म रही थी। इसके बावजूद इसने लागत से 18 गुना कमाई की। इस फिल्म का हर गीत हिट रहा। साल 1985 में रिलीज हुई राज कपूर की सुपरहिट फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 19 से 20 करोड़ (वर्ल्डवाइड) था। भारतीय बाजार में फिल्म ने करीब 9.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। ये फिल्म महज 2.5 करोड़ से ₹5 करोड़ के बजट में बनी थी। IMDb पर इसे 6.5 रेटिंग मिली थी।
राज कपूर की 1964 में आई सुपरहिट फिल्म 'संगम' ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड लगभग 8 करोड़ (80 मिलियन) की कमाई की थी। यह उस दौर की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताओं में से एक थी। लगभग 80 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में करीब 4 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। IMDb पर इसे 7.3 रेटिंग मिली थी।
"जिस देश में गंगा बहती है" में राज कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर कुल 1 करोड़ की कमाई की थी, जबकि इसका बजट लगभग ₹40 लाख था। IMDb पर इसे 7.1 रेटिंग मिली थी।
ये वो दशक था जब राज कपूर का सिक्का चल रहा था। उनकी फिल्में व गीत न केवल भारतीय बल्कि विदेशी दर्शकों के दिलों में जगह बना रहे थे। इस दौर में श्री 420 आई थी। इस मूवी में राज कपूर चार्ली चैप्लिन के अंदाज में नजर आते हैं। फिल्म में उनके साथ नरगिस दत्त अहम किरदार में थीं। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 5 करोड़ रुपये कमाए थे। IMDb पर इसे 7.9 रेटिंग मिली थी।
अनाड़ी 16 जनवरी 1959 को रिलीज हुई एक बॉलीवुड कॉमेडी फिल्म थी, जिसका निर्देशन हृषिकेश मुखर्जी ने किया है। फिल्म में राज कपूर, नूतन, मोतीलाल और ललिता पवार थीं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने लगभग 3 करोड़ कमाए थे। IMDb पर इसे 7.6 रेटिंग मिली थी।
साल 1951 में रिलीज हुई फिल्म आवारा में राज कपूर के साथ नरगिस दत्त लीड रोल में थीं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.6 करोड? रुपये कमाए थे। IMDb पर इसे 7.8 रेटिंग मिली थी।