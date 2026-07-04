बॉक्स ऑफिस के असली शोमैन थे राज कपूर, इन 7 फिल्मों से मचा था हंगामा, IMDB पर मिली शानदार रेटिंग

राम तेरी गंगा मैली (1985)

'राम तेरी गंगा मैली' अपने समय की सबसे विवादित फिल्म रही थी। इसके बावजूद इसने लागत से 18 गुना कमाई की। इस फिल्म का हर गीत हिट रहा। साल 1985 में रिलीज हुई राज कपूर की सुपरहिट फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 19 से 20 करोड़ (वर्ल्डवाइड) था। भारतीय बाजार में फिल्म ने करीब 9.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। ये फिल्म महज 2.5 करोड़ से ₹5 करोड़ के बजट में बनी थी। IMDb पर इसे 6.5 रेटिंग मिली थी।