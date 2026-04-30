Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

कंटेंट क्रिएटर के साथ वीडियो वायरल होने पर राहुल रॉय बोले- दोबारा नहीं करने वाला

राहुल रॉय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वह एक कंटेंट क्रिएक्टर के साथ डांस कर रहे हैं। इस वीडियो को देख सबने राहुल को लेकर कमेंट किया था कि ऐसी क्या मजबूरी थी।

Sushmeeta SemwalApr 30, 2026 12:49 am IST
1/8

राहुल रॉय

राहुल रॉय का हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। सभी बस एक ही सवाल कर रहे कि आखिर क्यों राहुल रॉय ने ऐसा किया। दरअसल, उन्होंने डॉक्टर वनिता घाटगे देसाई नाम की एक महिला के साथ वीडियो सामने आया जिसमें दोनों तेरे दर पे सनम गाने पर डांस कर रहे हैं जो 1993 की फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई का है।

2/8

लोगों के रिएक्शन

जब यह वीडियो वायरल हुआ तो सब यही सोच रहे थे कि आखिर राहुल ने ऐसा वीडियो क्यों बनाया। किसी ने लिखा, ऐसी क्या मजबूरी थी। तो किसी ने लिखा क्यों आखिर राहुल को ये वीडियो बनाना पड़ा। किसी ने लिखा कि ऐसा लग रहा है राहुल जबरदस्ती ये वीडियो बना रहे हैं।

3/8

राहुल क्या बोले

अब राहुल से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने एचटी सिटी से बात करते हुए कहा कि वायरल तो नहीं हुआ वो वीडियो पर कम्पलशन हो गया था। अब मैं दोबारा वो नहीं करने वाला। थैंक्यू सभी को।

4/8

आशिकी से किया था डेब्यू

बता दें कि राहुल ने फिल्म आशिकी से बॉलीवुड डेब्यू किया था जो साल 1990 में रिलीज हुई थी। पहली ही फिल्म उनकी ब्लॉकबस्टर थी और वह रातों रात स्टार बन गए थे।

5/8

फिर फिल्में रहीं फ्लॉप

वह फिर महेश भट्ट की हॉरर फिल्म जुनून और गुमराह समेत कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन उनका करियर कुछ चला नहीं।

6/8

बिग बॉस विनर बने

राहुल फिर साल 2006 में बिग बॉस शो में आए और वह इस शो के विनर भी बने थे।

7/8

लास्ट फिल्में

लास्ट राहुल फिल्म आगरा में नजर आए थे जिसे कुणाल बहल ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने कोई फिल्म नहीं की है।

8/8

लाइमलाइट से दूर हैं राहुल

इसके अलावा उसी साल उनकी फिल्म वॉक भी रिलीज हुई थी। हालांकि दोनों ही फिल्में चली नहीं। राहुल अब लाइमलाइट से काफी दूर रहते हैं।

Hindi Newsफोटोमनोरंजनकंटेंट क्रिएटर के साथ वीडियो वायरल होने पर राहुल रॉय बोले- दोबारा नहीं करने वाला