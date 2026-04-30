कंटेंट क्रिएटर के साथ वीडियो वायरल होने पर राहुल रॉय बोले- दोबारा नहीं करने वाला

राहुल रॉय

राहुल रॉय का हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। सभी बस एक ही सवाल कर रहे कि आखिर क्यों राहुल रॉय ने ऐसा किया। दरअसल, उन्होंने डॉक्टर वनिता घाटगे देसाई नाम की एक महिला के साथ वीडियो सामने आया जिसमें दोनों तेरे दर पे सनम गाने पर डांस कर रहे हैं जो 1993 की फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई का है।