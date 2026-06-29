राघव जुयाल की निहारिका संग रोमांटिक फोटोज वायरल, क्या कर रहे हैं एक-दूसरे को डेट

राघव जुयाल की एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस फोटो में राघव किसी के साथ काफी कोजी नजर आ रहे हैं। राघव के साथ जो हैं वह हैं निहारिका।
निहारिका ने खुद फोटोज शेयर की हैं। फोटो शेयर कर निहारिका ने दिलवाला इमोजी पोस्ट किया है। फोटोज पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं। किसी ने लिखा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। इतना ही नहीं आशीष चंचलानी ने दोनों का नाम लिखकर नजर ना लगने वाला इमोजी पोस्ट किया है। रफ्तार ने जे बात लाडले दिल वाले इमोजी के साथ। इन कमेंट्स से रिलेशन की खबर को और हवा मिल गई है।
हालांकि ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि कहीं ये दोनों के किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट की फोटो तो नहीं है।
वैसे बता दें कि निहारिका और राघव साथ में फिल्म भी कर रहे हैं जिसका नाम है भाई तेरा स्टार है। इस फिल्म को विवेक बी अग्रवाल डायरेक्ट कर रहे हैं।
फिल्म में राघव और निहारिका के साथ संजय कपूर, निक्की वालिया, विवान, बरखा सिंह भी हैं।
बता दें कि इससे पहले राघव का नाम शहनाज गिल के साथ काफी चर्चा में आया था। हालांकि दोनों ने कभी इसपर रिएक्ट नहीं किया।
राघव लास्ट फिल्म युद्धा में नजर आए थे जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी, मालविका मोहनलाल, गजराज राव भी थे।
अब राघव फिल्म किंग में नजर आने वाले हैं जिसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अनिल कपूर भी हैं।