राघव जुयाल की निहारिका संग रोमांटिक फोटोज वायरल, क्या कर रहे हैं एक-दूसरे को डेट

राघव-निहारिका की फोटो का क्या है इशारा

निहारिका ने खुद फोटोज शेयर की हैं। फोटो शेयर कर निहारिका ने दिलवाला इमोजी पोस्ट किया है। फोटोज पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं। किसी ने लिखा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। इतना ही नहीं आशीष चंचलानी ने दोनों का नाम लिखकर नजर ना लगने वाला इमोजी पोस्ट किया है। रफ्तार ने जे बात लाडले दिल वाले इमोजी के साथ। इन कमेंट्स से रिलेशन की खबर को और हवा मिल गई है।