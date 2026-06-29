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राघव जुयाल की निहारिका संग रोमांटिक फोटोज वायरल, क्या कर रहे हैं एक-दूसरे को डेट

राघव जुयाल ने सोमवार को फैंस को तब हैरान कर दिया जब उनकी निहारिका संग फोटोज वायरल हुईं। इन फोटोज में दोनों एक-दूसरे के काफी क्लोज नजर आ रहे हैं।

Sushmeeta SemwalJun 29, 2026 10:46 pm IST
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राघव जुयाल और निहारिका

राघव जुयाल की एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस फोटो में राघव किसी के साथ काफी कोजी नजर आ रहे हैं। राघव के साथ जो हैं वह हैं निहारिका।

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राघव-निहारिका की फोटो का क्या है इशारा

निहारिका ने खुद फोटोज शेयर की हैं। फोटो शेयर कर निहारिका ने दिलवाला इमोजी पोस्ट किया है। फोटोज पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं। किसी ने लिखा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। इतना ही नहीं आशीष चंचलानी ने दोनों का नाम लिखकर नजर ना लगने वाला इमोजी पोस्ट किया है। रफ्तार ने जे बात लाडले दिल वाले इमोजी के साथ। इन कमेंट्स से रिलेशन की खबर को और हवा मिल गई है।

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फैंस को किसी प्रोजेक्ट का शक

हालांकि ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि कहीं ये दोनों के किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट की फोटो तो नहीं है।

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दोनों की साथ में फिल्म

वैसे बता दें कि निहारिका और राघव साथ में फिल्म भी कर रहे हैं जिसका नाम है भाई तेरा स्टार है। इस फिल्म को विवेक बी अग्रवाल डायरेक्ट कर रहे हैं।

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बाकी की कास्ट

फिल्म में राघव और निहारिका के साथ संजय कपूर, निक्की वालिया, विवान, बरखा सिंह भी हैं।

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शहनाज के साथ जुड़ा था नाम

बता दें कि इससे पहले राघव का नाम शहनाज गिल के साथ काफी चर्चा में आया था। हालांकि दोनों ने कभी इसपर रिएक्ट नहीं किया।

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राघव की फिल्म

राघव लास्ट फिल्म युद्धा में नजर आए थे जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी, मालविका मोहनलाल, गजराज राव भी थे।

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अपकमिंग मूवी

अब राघव फिल्म किंग में नजर आने वाले हैं जिसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अनिल कपूर भी हैं।

raghav juyal
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