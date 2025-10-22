Hindustan Hindi News
परिणीति चोपड़ा के बेबी बंप को राघव चड्ढा ने किया किस, बोले- गर्लफ्रेंड से पत्नी और अब...

राघव चड्ढा ने परिणीति चोपड़ा के बर्थडे पर एक्ट्रेस की मैटरनिटी फोटोज की अनसीन फोटोज शेयर की हैं जिसे सोशल मीडिया पर काफी प्यार मिल रहा है। फोटोज शेयर करने के साथ राघव का कैप्शन भी काफी प्यारा है।

Sushmeeta SemwalWed, 22 Oct 2025 05:27 PM
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा लाइफ के नए चैप्टर को एंजॉय कर रहे हैं। दोनों कुछ दिनों पहले ही बेटे के पैरेंट्स बने हैं।

राघव ने शेयर की फोटोज

अब बुधवार को परिणीति के बर्थडे पर राघव ने कुछ अनसीन फोटोज शेयर की हैं अपनी और परिणीति की जो प्रेग्नेंसी के दौरान की हैं।

मैटरनिटी फोटोशूट की अनसीन तस्वीरें

ये फोटोज परिणीति की मैटरनिटी फोटोशूट की हैं जिसमें दोनों ने व्हाइट टॉप और शर्ट पहनी है। इस फोटो में राघव, परिणीति के पेट पर कान लगाए हुए हैं।

बेहद प्यारी तस्वीरें

इस फोटो में राघव ने परिणीति के पेट को टच किया हुआ है और दोनों एक-दूसरे में खोए हुए हैं।

फैंस ने खूब लुटाया प्यार

परिणीति के खास दिन को और खास बनाने के लिए राघव ने जो अनसीन फोटोज शेयर की हैं जो फैंस के लिए भी बड़ी ट्रीट है।

परिणीति को बताया बेस्ट मम्मी

राघव ने इसके साथ ही एक प्यारा कैप्शन लिखा है। उन्होंने लिखा, हैप्पी बर्थडे नई और बेस्ट मम्मी को। क्या खूबसूरत जर्नी रही है गर्लफ्रेंड से पत्नी और अब हमारे प्यारे बेटे की मां तक।

परिणीति और राघव की स्टोरी

परिणीति और राघव ने 2023 में सगाई की फोटोज शेयर कर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया था। इसके बाद दोनों ने उसी साल राजस्थान में शादी की थी।

अगस्त में दी थी प्रेग्नेंसी की न्यूज

दोनों ने इसी साल अगस्त में प्रेग्नेंसी की खबर शेयर की थी और अब दोनों बेटे के साथ लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स एंजॉय कर रहे हैं।

