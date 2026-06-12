स्पॉटिफाई पर सबसे ज्यादा सुना जाता है लगान का कौन सा गाना? सबसे नीचे है 'चले चलो'

राधा कैसे न जले

लगान के 25 साल पूरे होने की खुशी में स्पॉटिफाई इंडिया ने एक इवेंट किया। इस इवेंट को टीवी होस्ट चैंग ने होस्ट किया। उनके साथ बातचीत के लिए जुड़े आशुतोष गाविरकर, जावेद अख्तर, एआर रहमान और आमिर खान ने। इसी बातचीत के दौरान चैंग ने लगान के गानों को स्पॉटिफाई पर उनके स्ट्रीम होने के नंबर्स के आधार पर अरेंज किया। चैंग ने बताया स्पॉटिफाई पर सबसे ज्यादा राधा कैसे न जले सुना जाता है। इसका स्ट्रीमिंग नंबर 81 मिलियन से ज्यादा है। इस गाने को आशा भोसले और उदित नारायण ने गाया है।