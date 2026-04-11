Raaka Star Cast Fees : अल्लू अर्जुन को मिले दीपिका से 7 गुना ज्यादा पैसे, रश्मिका की फीस जान हो जाएंगे हैरान

अल्लू अर्जुन और फिल्ममेकर एटली फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है राका। इस फिल्म की जबसे अनाउंसमेंट हुई है तबसे इसको लेकर काफी चर्चा है। फिल्म में अल्लू के साथ दीपिका पादुकोण और रश्मिका मंदाना भी लीड रोल में हैं।
हाल ही में फिल्म से अल्लू अर्जुन का पहला लुक रिलीज हुआ था जो काफी वायरल हुआ। अल्लू का यह अब तक का सबसे अलग लुक है।
अब फिल्म की कास्ट की फीस को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि अल्लू को काफी बड़ा अमाउंट मिल रहा है। वहीं दीपिका पादुकोण को रश्मिका से काफी ज्यादा फीस मिल रही है।
डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लू अर्जुन को राका के लिए 175 करोड़ रुपये मिले हैं। अल्लू को दीपिका से 7 गुना ज्यादा फीस मिली है।
रिपोर्ट्स यह भी हैं कि अल्लू फिल्म में कई किरदार निभा रहे हैं जिसमें से एक पुलिस, एक पिता और एक आधा-इंसान और आधा राक्ष्स का किरदार निभाया है।
वहीं दीपिका पादुकोण की बात करें तो उन्हें रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 करोड़ रुपये मिले हैं। दीपिका और अल्लू की यह पहली फिल्म है साथ में।
रश्मिका मंदाना को वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 5 करोड़ रुपये मिल रहे हैं।
वहीं फिल्म के बजट की बात करें तो वो भी बड़ा अमाउंट है। इस मूवी का 700 करोड़ बजट है।
बता दें कि राका, एटली के ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह है। एटली ने कहा था, राका सिर्फ एक फिल्म नहीं। ये मेरा एक हिस्सा है जिसे मैं सालों से लेकर चल रहा हूं। 18 साल से मेरे अंदर ये आइडिया है और इसे मैंने कभी हल्का नहीं होने दिया।