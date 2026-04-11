Raaka Star Cast Fees : अल्लू अर्जुन को मिले दीपिका से 7 गुना ज्यादा पैसे, रश्मिका की फीस जान हो जाएंगे हैरान

एटली

बता दें कि राका, एटली के ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह है। एटली ने कहा था, राका सिर्फ एक फिल्म नहीं। ये मेरा एक हिस्सा है जिसे मैं सालों से लेकर चल रहा हूं। 18 साल से मेरे अंदर ये आइडिया है और इसे मैंने कभी हल्का नहीं होने दिया।