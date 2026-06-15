1955 में आए लता मंगेशकर के इस गाने की वजह बढ़ गई थी छातों की बिक्री, आपने पहचाना?

जब नरगिस ने राज कपूर को दी थी रिश्वत

शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर बार-बार शॉट खराब कर रहे थे क्योंकि नकली बारिश का पानी सीधा उनकी आंखों में जा रहा था। ऐसे में उन्होंने शूट करने से इनकार कर दिया। फिर...फिर नरगिस ने उन्हें हर परफेक्ट टेक के बदले कैडबरी चॉकलेट देने का लालच दिया और वो मान गए।