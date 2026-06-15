1955 में आए लता मंगेशकर के इस गाने की वजह बढ़ गई थी छातों की बिक्री, आपने पहचाना?

ये सदाबहार गाना साल 1955 में आई फिल्म 'श्री 420' का है और आज भी लोगों का फेवरेट है। हिंदी फिल्मों में रोमांटिक बारिश का ट्रेंड इसी गाने ने शुरू किया था। पहचाना? नहीं! आइए बताते हैं।
इस गाने का नाम 'प्यार हुआ इकरार हुआ' है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाने का वो आइकॉनिक और जादुई बारिश वाला सीन किसी भारी-भरकम रीटेक में नहीं, बल्कि सिर्फ एक सिंगल कंटीन्यूअस टेक में परफेक्टली शूट किया गया था।
काले छाते के नीचे राज कपूर और नरगिस का ये अंदाज इतना पॉपुलर हो गया था कि उस दौर में छातों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आज दशकों बाद भी जब कोई छाते के साथ बारिश में निकलता है, तो यही धुन गुनगुना उठता है।
इस गाने में जब बारिश के बीच फुटपाथ पर तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर चलते दिखाई देते हैं, वे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के सगे बेटे रणधीर, राजीव और ऋषि कपूर हैं।
शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर बार-बार शॉट खराब कर रहे थे क्योंकि नकली बारिश का पानी सीधा उनकी आंखों में जा रहा था। ऐसे में उन्होंने शूट करने से इनकार कर दिया। फिर...फिर नरगिस ने उन्हें हर परफेक्ट टेक के बदले कैडबरी चॉकलेट देने का लालच दिया और वो मान गए।
दिवंगत गायिका लता मंगेशकर और मन्ना डे गाने को सही फील के साथ गा सकें इसके लिए राज कपूर और नरगिस ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर ही पूरा रोमांटिक रेन सीन लाइव एक्ट करके दिखाया था।
संगीतकार शंकर-जयकिशन ने इस गाने के म्यूजिक में कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था। गाने के बैकग्राउंड और एम्बिएंस को बिल्कुल असली बनाने के लिए इसमें बर्ड फ्लूट का बेहद खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया था।